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Евро
Азербайджан
16.10.2023 19:00 – FT 0 : 1
Австрия
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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 23:23 | Обновлено 16 октября 2023, 23:47
47
0

Азербайджан – Австрия – 0:1. Забитцер принес путевку. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

16 октября 2023, 23:23 | Обновлено 16 октября 2023, 23:47
47
0
Азербайджан – Австрия – 0:1. Забитцер принес путевку. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Австрия обыграла Азербайджан (1:0) и вышла в финальный раунд чемпионата Европы 2024.

Единственный в матче гол забил Марсель Забитцер на 48-й минуте с пенальти.

Бельгия и Австрия лидируют в группе F (по 16 очков) и уже выполнили задачу выхода на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

Азербайджан – Австрия – 0:1

Гол: Забитцер, 48 (пен)

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
Гвидо Бургшталлер (Австрия) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Забитцер (Австрия).
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Источник Sport.ua
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