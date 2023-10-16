16 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Австрия обыграла Азербайджан (1:0) и вышла в финальный раунд чемпионата Европы 2024.

Единственный в матче гол забил Марсель Забитцер на 48-й минуте с пенальти.

Бельгия и Австрия лидируют в группе F (по 16 очков) и уже выполнили задачу выхода на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

Азербайджан – Австрия – 0:1

Гол: Забитцер, 48 (пен)

Видеообзор матча