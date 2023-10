Теракт в Брюсселе. От рук террориста погибли двое фанатов сборной Швеции

Вечером 16 октября в бельгийском Брюсселе произошел теракт.

Неизвестный устроил стрельбу. По данным местных СМИ, он кричал слова: Аллаху Акбар.

Предварительно, погибли два человека – граждане Швеции, одетые в футболки своей сборной. Нападающий, вооруженный автоматом, все еще находится на свободе.

Вскоре террорист из Брюсселя записал видеообращение, в котором представился членом ИГИЛ и заявил, что убил «неверных».

Теракт произошел в районе стадиона, где в эти минуты проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции. Стрелок убил двух шведских болельщиков.

🚨 #BREAKING : A shooting has just taken place in Brussels, Belgium. Two people have been killed and the suspect is on the run. ‼️ According to local media, the shooter shouted "Allahu Akbar". #Graphic #Brussels #Belgium #Sweden #ISIS #Hamas #Israel #Palestine #Lebanon #Attack pic.twitter.com/6HwhYUyqdF

🤬 A terrorist from Brussels recorded a video message in which he introduced himself as a member of ISIS and said that he had killed “infidels.”



The terrorist attack occurred in the area of the stadium, where a football match between the national teams of Belgium 🇧🇪 and Sweden… pic.twitter.com/tgbL2K7g13