16 октября на «Стадион Короля Бодуэна» (Брюссель) пройдет матч 8-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Бельгии встретится со сборной Швеции. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Бельгия

Сборная начинала новый цикл в неприятных, сложных условиях. Она и так очевидно прошла свой пик, который пришелся на чемпионат мира-2018, с исторической бронзой. Но поездка в Катар обернулась откровенным провалом, и не только спортивным - сколько скандалов сопровождал невыход из группы на мундиале. Выползать из глухой ямы, еще и на фоне ухода ряда ветеранов, поручили молодому специалисту без опыта работы в таком формате, Доменико Тедеско. В целом, квалификацию проходят достаточно уверенно, даже потеряв из-за травм таких лидеров, как Де Брейне и Куртуа. Исключением стала только Австрия - с ней в июне дома сыграли вничью 1-1. Зато в прошлом туре в Вене получилось победить и, как итог, квалифицироваться на Евро досрочно.

Швеция

Команда после долгого успешного отрезка серьезно сдала позиции. Надлом случился после неожиданного поражения украинцам в 1/8 финала на прошлом Евро. Потом не удалось выиграть квалификацию за чемпионат мира, а в плей-офф последовало поражение. В прошлом году был провал в Лиге Наций, когда набрали только 4 очка в 6 поединках, при четырех поражениях. Янне Андерсен остался на должности, но сейчас его подопечные выглядят откровенно посредственно. Тре крунур выигрывал разгромно, по 5-0, но аутсайдеров, Азербайджан дома и Эстонию на выезде. Но потенциальным конкурентам, Бельгии и Австрии, дважды, проигрывали, и реальных шансов финишировать даже на втором месте нет. Сейчас скандинавы сначала провели товарищеский поединок с Молдовой - ну хоть там победили уверенно, хотя и с пропущенным мячом, 3-1.

Статистика личных встреч

Бельгия выиграла трижды кряду. Причем еще и не пропускала голов.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы лидера группы, но он уже может вовсю экспериментировать. Остановимся на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,94).