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Евро
Бельгия
16.10.2023 21:45 – Матч прерван, 45’ 1 : 1
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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 01:23 | Обновлено 17 октября 2023, 01:37
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0

Бельгия – Швеция – 1:1. Матч прерван из-за теракта. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

17 октября 2023, 01:23 | Обновлено 17 октября 2023, 01:37
49
0
Бельгия – Швеция – 1:1. Матч прерван из-за теракта. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции был остановлен после первого тайма из-за соображений безопасности.

Вечером 16 октября в бельгийском Брюсселе в районе стадиона произошел теракт. Неизвестный устроил стрельбу и убил двух шведских болельщиков.

Организаторы футбольного матча приняли решение остановить игру после первого тайма при счете 1:1.

На 15-й минуте для гостей забил Виктор Дьекереш, а на 31-й ситуацию для хозяев поля уравнял Ромелу Лукаку.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

Бельгия – Швеция – 1:1 (матч прерван после 1-го тайма)

Голы: Лукаку, 31 – Дьекереш, 15.

ГОЛ! 0:1. Дьокереш, 15 мин.

ГОЛ! 1:1. Лукаку, 31 мин

События матча

31’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
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Источник Sport.ua
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