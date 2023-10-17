Бельгия – Швеция – 1:1. Матч прерван из-за теракта. Видео голов и обзор
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Матч квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции был остановлен после первого тайма из-за соображений безопасности.
Вечером 16 октября в бельгийском Брюсселе в районе стадиона произошел теракт. Неизвестный устроил стрельбу и убил двух шведских болельщиков.
Организаторы футбольного матча приняли решение остановить игру после первого тайма при счете 1:1.
На 15-й минуте для гостей забил Виктор Дьекереш, а на 31-й ситуацию для хозяев поля уравнял Ромелу Лукаку.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 16 октября
Бельгия – Швеция – 1:1 (матч прерван после 1-го тайма)
Голы: Лукаку, 31 – Дьекереш, 15.
ГОЛ! 0:1. Дьокереш, 15 мин.
ГОЛ! 1:1. Лукаку, 31 мин
События матча
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