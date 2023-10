ФОТО. Стала известна личность террориста, который убил фанатов в Брюсселе

Матч квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции остановлен после первого тайма из-за соображений безопасности.

Вечером 16 октября в бельгийском Брюсселе в районе стадиона произошел теракт. Неизвестный устроил стрельбу. По данным местных СМИ, он кричал слова: Аллаху Акбар. Стрелок убил двух шведских болельщиков. Вскоре террорист из Брюсселя записал видеообращение, в котором представился членом ИГИЛ и заявил, что убил «неверных». Нападающий, вооруженный автоматом, все еще находится на свободе.

Организаторы футбольного матча приняли решение остановить игру после первого тайма при счете 1:1.

Вскоре стала известна личность терориста. Убийцей оказался 45-летний Абдессалем Лассуед.

Он – гражданин Туниса, находится в Бельгии нелегально. Ранее его судили в Тунисе за террористические акты.

Отметим, что сборная Швеции приняла решение незамедлительно вернуться домой. Команду под конвоем полиции отправили в аэропорт. Стадион «Король Бодуэн», который посетили около 35 тысяч зрителей, был эвакуирован. 700 шведских болельщиков получили сопровождение полиции.

Матч не будет доигран в ближайшие дни.

Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф заявил, что именно он инициировал остановку матча против Бельгии:

«Как капитан я взял на себя инициативу, чтобы остановить матч. Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к консенсусу, что нужно остановить игру.

Самое главное, что шведы теперь в безопасности. Страшно, когда тебе грозит опасность, потому что ты носишь шведские цвета. Я чувствую себя здесь в безопасности. Стадион, пожалуй, самое безопасное место».

Вот что сказал тренер Швеции Янне Андерссон:

«Я узнал об инциденте во время перерыва по пути в раздевалку, и решение игроков и тренеров, как наших, так и бельгийских, было очевидно: мы не можем продолжать. Это совершенно отвратительно. Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли – с теми, кого она затронула, и с их семьями. В каком мире мы живем? Что за чертов мир, в котором мы живем?

Мы не можем играть в футбол, когда происходят такие вещи. Такова была моя мысль. Я донес ее до футболистов, и они полностью согласились. И Бельгия тоже была согласна. Мы не будем играть в футбол. Давайте надеяться, что подобное не повторится».

