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  4. Ребров рассказал, когда объявит заявку сборной Украины на матчи с Бельгией
Лига наций
07 марта 2025, 14:07 |
568
0

Ребров рассказал, когда объявит заявку сборной Украины на матчи с Бельгией

Ждать осталось недолго

07 марта 2025, 14:07 |
568
0
Ребров рассказал, когда объявит заявку сборной Украины на матчи с Бельгией
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, когда объявит заявку «сине-желтых» на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии:

«Есть несколько позиций, где мы еще на 100% не определились, но, к сожалению, есть травмированные, к сожалению, есть игроки, которые действительно недостаточно играют. Это не только позиция левого вингера, там достаточно позиций. Поэтому сейчас есть несколько дней, есть эти туры и после них мы уже объявим о составе нашей сборной на 2 матча с Бельгией».

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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