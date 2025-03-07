Ребров рассказал, когда объявит заявку сборной Украины на матчи с Бельгией

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, когда объявит заявку «сине-желтых» на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии:

«Есть несколько позиций, где мы еще на 100% не определились, но, к сожалению, есть травмированные, к сожалению, есть игроки, которые действительно недостаточно играют. Это не только позиция левого вингера, там достаточно позиций. Поэтому сейчас есть несколько дней, есть эти туры и после них мы уже объявим о составе нашей сборной на 2 матча с Бельгией».

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.