Игрок румынского ФКСБ умер в 19 лет из-за разрыва аорты

19-летний румынский футболист Лука Манолаке скоропостижно скончался на прошлой неделе.

Игрок принадлежал «ФКСБ», но выступал на правах аренды во второлиговом «Металоглобусе».

По информации The Sun, причиной смерти стал разрыв аорты, который вызвал внутреннее кровотечение.

Сообщается, что в последнее время Манолаке чувствовал себя плохо и часто обращался к врачам. По данным источника, у него была неизвестная болезнь, которую медики так и не смогли диагностировать.

В «ФКСБ» выразили соболезнования в связи со смертью футболиста.

Ранее стало известно о смерти бывшего игрока киевского «Динамо» Сергея Журавлева.