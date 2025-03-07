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  4. Игрок румынского ФКСБ умер в 19 лет из-за разрыва аорты
Румыния
07 марта 2025, 16:47 |
532
0

Игрок румынского ФКСБ умер в 19 лет из-за разрыва аорты

Лука Манолаке выступал на правах аренды за второлиговый «Металоглобус»

07 марта 2025, 16:47 |
532
0
Игрок румынского ФКСБ умер в 19 лет из-за разрыва аорты
ФКСБ Бухарест

19-летний румынский футболист Лука Манолаке скоропостижно скончался на прошлой неделе.

Игрок принадлежал «ФКСБ», но выступал на правах аренды во второлиговом «Металоглобусе».

По информации The Sun, причиной смерти стал разрыв аорты, который вызвал внутреннее кровотечение.

Сообщается, что в последнее время Манолаке чувствовал себя плохо и часто обращался к врачам. По данным источника, у него была неизвестная болезнь, которую медики так и не смогли диагностировать.

В «ФКСБ» выразили соболезнования в связи со смертью футболиста.

Ранее стало известно о смерти бывшего игрока киевского «Динамо» Сергея Журавлева.

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Александр Сильченко Источник: The Sun
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