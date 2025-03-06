Вспоминая Сергея Журавлева: 4-й номер чемпионской команды

Сергей Журавлев – столп динамовской обороны рубежа 1970-х – 1980-х, защитник из нашего детства, с того времени, когда забить в динамовские ворота было крайне нелегкой задачей. Команда Лобановского того периода – это самая непроходимая оборона союзного чемпионата. Ежесезонно с 1980 по 1982 гг. киевляне пропускали меньше всех. Да и в нечемпионском для себя 1979 г. пропустили лишь на один мяч больше, чем чемпион – «Спартак».

И в защитных построениях той динамовской генерации центрдеф Сергей Журавлев играл заметную роль. Как по мне, именно в 1979 г. – первом сезоне пребывания Журавлева в Киеве – были заложены основы эпического киевского-спартаковского противостояния 1980-х: раззадорили красно-белые тогда киевлян не на шутку. А чемпионская динамовская команда 1980–1981 гг., считаю, не совсем заслуженно находится в густоте тени команд середины 1970-х, середины 1980-х и конца 1990-х. Историки выделяют три великие команды Лобановского, но, по моему мнению, «Динамо» начала 1980-х также стоит включать в звездный список.

Сергей Журавлев в большей степени тяготел к защитным обязанностям. Его голевые достижения в «Динамо» ограничились чудо-штрафным в ворота «Шахтера» в 1979 г. и выездным голом в ворота кутаисцев в 1982 г. А вот с опекой звездных нападающих команд-соперниц он мог справиться как нельзя лучше. Вспомнить хотя бы тот же матч между киевлянами и горняками в 1979 г., когда он начисто закрыл Виталия Старухина (и речь шла не о персоналке, а о зонной защите!). Год спустя в киевском матче против тех же оранжево-черных смог выключить из игры уже Виктора Грачева. И помню окрик капитана нашей школьной команды в адрес защитника в начале 1980-х: «Держи его, как Журавлев Старухина!» Согласитесь, неплохая оценка футбольного мастерства динамовского оборонца.

Кубок СССР-82 киевляне выиграли, не пропустив ни одного мяча, одержав исключительно сухие победы. И в каждом из этих матчей, включая финальный против московского «Торпедо», Журавлев отыграл от свистка до свистка.

Среди игровых скиллов Журавлева отмечу умение ювелирным длинным пасом обострить ситуацию у ворот соперников, неуступчивость в борьбе, неплохую игру на 2-м этаже, выносливость и стойкость. И в то же время количество вынесенных Сергею предупреждений не зашкаливало. Так, в дебютном для Журавлева динамовском сезоне он был «награжден» единственным «горчичником» в матче последнего тура против «Кайрата», который для киевлян не имел принципиального значения. А в чемпионском сезоне-80 у него было всего две желтые карточки. Примечательно, что обе в матчах против «Арарата» (слишком уж горячился соперник, вот и приходилось быть с ним на одной волне), и, к слову, в обоих случаях киевляне побеждали со счетом 2:0.

А вот уже сезон-84 стал провальным и для «Динамо», и для Журавлева. Игра киевлян в обороне не выдерживала критики. Проблемы с режимом, о которых немало говорилось тогда? Вероятно, не без того, однако ключевыми тогда стали два июльских поражения в москве, когда киевляне в целом и Журавлев в частности не смогли удержать форвардов тамошних «Спартака» и «Динамо». После этого Журавлев перестал попадать в заявку. На короткий срок вернулся в августе, на тот период приходится и выездная победа киевлян над действующим чемпионом – «Днепром», однако осенью за динамовский клуб Журавлев уже не играл, сойдя с проторенного футбольного пути. Далее в его игровой карьере было немало украинских клубов и даже молдовский «Нистру», но по большому счету на высокий уровень он так и не вернулся.

Журавлев собрал в «Динамо» полный комплект наград союзного чемпионата (золотую, серебряную и бронзовую медали), а также поднимал над головой Кубок СССР. Он приобщился к европейскому чемпионству советской молодежки в 1980 г. В двухматчевых полуфинале против югославов и финале против восточных немцев защита, важной составляющей которой был Журавлев, отыграла на ноль. А в домашнем (играли, кстати, в Одессе) для советской (из 13-ти игроков только трое не имели отношения к украинскому футболу) команды Сергей отметился забитым голом.

Могла ли футбольная судьба уроженца Брянки, что на Луганщине, сложиться успешнее? Выскажу свое мнение: если бы в 1983 г. Лобановского не командировали в национальную сборную, а он продолжил бы работу с «Динамо», то, думаю, и Журавлев в игровой карьере достиг бы большего. А так, с приходом на тренерский мостик Юрия Морозова дисциплина в коллективе ухудшилась, игровые связи разладились, а требовательность игроков к себе ощутимо снизилась. И в 1984 г. вновь встать на победный путь даже с помощью вернувшегося в Киев Лобановского Журавлев, к сожалению, уже был не в состоянии.

Тем не менее, хочу поблагодарить Сергея Николаевича за вклад в распространение футбольной лихорадки по Киеву и всей Украине в начале 1980-х. Среди глухого застоя, когда бровеносный генсек бормотал что-то малопонятное об экономике, которая должна быть экономной, и о какой-то новой исторической общности, внутренняя эмиграция (побыстрее от тупиковости коммунистического маразма!) у многих ассоциировалась именно с футболом.

Когда в столице Украины на кубковый полуфинал против тбилисского «Динамо» собирается 99 700 зрителей, а на знаменитый Хэллоуин для «Спартака» в 1980-м и все 100 000, то это впечатляет! И Журавлев с товарищами по команде щедро дарили радость этому экзальтированному болельщицкому люду (от простонародья, которое не гнушалось самогоном прямо на трибунах, до седовласых академиков-карьеристов и догматизированных партийных бонз, от двоечников до отличников, от неформалов до комсомольцев). Искренняя благодарность и за добросовестный труд на тренерском поприще, за воспитание динамовских талантов уже ближе к нашим временам! Светлая память, чемпион!

Алексей РЫЖКОВ