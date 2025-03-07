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  4. Марино ПУШИЧ: «Динамо повезло. Чемпионство в их руках»
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 16:50 | Обновлено 07 марта 2025, 16:51
1593
20

Марино ПУШИЧ: «Динамо повезло. Чемпионство в их руках»

Тренер признает фаворитизм противника

07 марта 2025, 16:50 | Обновлено 07 марта 2025, 16:51
1593
20
Марино ПУШИЧ: «Динамо повезло. Чемпионство в их руках»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник Шахтера Марино Пушич считает Динамо фаворитом в гонке за титул УПЛ и отметил небольшое везение киевлян в матче с ЛНЗ, где команда выиграла благодаря автоголу соперника в конце встречи.

«Ничего не изменилось, Динамо остается фаворитом. Они лидируют, они в качестве фаворита остаются и дальше, а нам остается играть в свой футбол. Первое место в их руках, а мы вынуждены догонять».

«Это наша задача – догнать их. Конечно, Динамо фаворит, особенно с учетом такого матча, где они забивают в конце с автоголом соперника. Им повезло в последнем матче, но это необходимо в современном футболе», – сказал Пушич.

Киевляне опережают соперника на 10 очков при матче в запасе у Шахтера.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 20
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sania
Можу росказати чому "щастило" Шахтарю останні роки але не буду. Просто в цьому сезоні шахтарське "щастя" трохи "очкує". Хоча по вчорашній грі і не скажеш. "Щастя" судило просто огидно...
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+3
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Fitness.sports
Пушич, забыл добавить. Везёт сильнейшим!!! Фарт на дороге не валяется. 
Лучше расскажи, а не ной, сколько тебе  надо денег чемпионства.
Шахтёр только позориться в такой конкуренции, проигрывает чемпионат команде в которой украинцы и с академии.
Если тренер не может настроить команду на результат,то виноват только он сам.
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0
AK.228
Повезло конечно… СаШо хороший человек, карма сработала 
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-1
New Zealander
Пушич как всегда базу выдает.
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-3
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kadaad
Болт с левой резьбой у Динамо, а не чемпионство с такой игрой которую они показывают. Весь второй круг еще впереди. та же Олександрия отстает всего на шесть очков.
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-4
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Super KONTIK
И вчерашний автогол ЛНЗ - на последних секундах - словно яркая квинтэссенция этого везучего для ДК сезона в УПЛ!
Ну просто сами подарили черкащане победу!
Может, судьба сжалилась и так компенсирует провальные еврокубки❗
В еврокубках Динамо падало лицом в грязь, а в чемпионате, как назло, удача их тащит наверх! 
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-5
Super KONTIK
Вот именно, что динамке неприлично везёт в этом сезоне. Потери очков конкурента, фактор Полесья, перестройка, продажа лидеров атаки Шахтёра...
Стечение обстоятельств! Пушич подчеркивает, что киевляне на 1-й строчке не за счёт уверенной игры или усилий.
Но везти так будет не всегда. 2-й титул за 9 лет может быть? 😊
Да и наш великий ⚒️Шахтёр🧡🖤 ещё не сказал последнего слова. ☝️Горняки будут сражаться до последнего тура, до последнего дыхания! 😊
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-8
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Ukraine
Цитую головного тренера, а ви подумайте!
- "Нічого не змінилося, Динамо залишається фаворитом"
- "нам залишається грати у свій футбол"
- "Це наше завдання – наздогнати їх"
І тут нічого не вирвано з контексту, все під ряд.
Моя порада:
Чувак.... напевно ти не розумієш на якому ти місці та в якій команді....
Да твоя компанда в рази пристижніше та краще ніж ДК.
Тому потрібно рівнятись не на гру команди яка займає серед всіх команд Євротурнірів 70 місце в таблиці, а на рівень команд з якими ви грали в ЛЧ.
Динамо це пережиток старого, вони з 2016 року тільки 1 раз чемпіоном були.
А після цього сезону взагалі не відомо коли будуть, дай Бог може і першу лігу попадуть.
Потрібно змінювати тренера, як кажуть риба гние з голови.
Поки не правильні думки, можуть породжувати тільки не правильні результати.
Очікуємо відповідних рішень від гірників.
Краще взяти зараз нового тренера, то хоч буде час до кінця ЧУ пограти з новою командою, увійти в суть ЧУ, щоб наступного сезону вже не розкачуватись та повернутись на свій рівень.
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-14
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