Марино ПУШИЧ: «Динамо повезло. Чемпионство в их руках»

Наставник Шахтера Марино Пушич считает Динамо фаворитом в гонке за титул УПЛ и отметил небольшое везение киевлян в матче с ЛНЗ, где команда выиграла благодаря автоголу соперника в конце встречи.

«Ничего не изменилось, Динамо остается фаворитом. Они лидируют, они в качестве фаворита остаются и дальше, а нам остается играть в свой футбол. Первое место в их руках, а мы вынуждены догонять».

«Это наша задача – догнать их. Конечно, Динамо фаворит, особенно с учетом такого матча, где они забивают в конце с автоголом соперника. Им повезло в последнем матче, но это необходимо в современном футболе», – сказал Пушич.

Киевляне опережают соперника на 10 очков при матче в запасе у Шахтера.