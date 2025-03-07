Марино ПУШИЧ: «Динамо повезло. Чемпионство в их руках»
Тренер признает фаворитизм противника
Наставник Шахтера Марино Пушич считает Динамо фаворитом в гонке за титул УПЛ и отметил небольшое везение киевлян в матче с ЛНЗ, где команда выиграла благодаря автоголу соперника в конце встречи.
«Ничего не изменилось, Динамо остается фаворитом. Они лидируют, они в качестве фаворита остаются и дальше, а нам остается играть в свой футбол. Первое место в их руках, а мы вынуждены догонять».
«Это наша задача – догнать их. Конечно, Динамо фаворит, особенно с учетом такого матча, где они забивают в конце с автоголом соперника. Им повезло в последнем матче, но это необходимо в современном футболе», – сказал Пушич.
Киевляне опережают соперника на 10 очков при матче в запасе у Шахтера.
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Лучше расскажи, а не ной, сколько тебе надо денег чемпионства.
Шахтёр только позориться в такой конкуренции, проигрывает чемпионат команде в которой украинцы и с академии.
Если тренер не может настроить команду на результат,то виноват только он сам.
Ну просто сами подарили черкащане победу!
Может, судьба сжалилась и так компенсирует провальные еврокубки❗
В еврокубках Динамо падало лицом в грязь, а в чемпионате, как назло, удача их тащит наверх!
Стечение обстоятельств! Пушич подчеркивает, что киевляне на 1-й строчке не за счёт уверенной игры или усилий.
Но везти так будет не всегда. 2-й титул за 9 лет может быть? 😊
Да и наш великий ⚒️Шахтёр🧡🖤 ещё не сказал последнего слова. ☝️Горняки будут сражаться до последнего тура, до последнего дыхания! 😊
- "Нічого не змінилося, Динамо залишається фаворитом"
- "нам залишається грати у свій футбол"
- "Це наше завдання – наздогнати їх"
І тут нічого не вирвано з контексту, все під ряд.
Моя порада:
Чувак.... напевно ти не розумієш на якому ти місці та в якій команді....
Да твоя компанда в рази пристижніше та краще ніж ДК.
Тому потрібно рівнятись не на гру команди яка займає серед всіх команд Євротурнірів 70 місце в таблиці, а на рівень команд з якими ви грали в ЛЧ.
Динамо це пережиток старого, вони з 2016 року тільки 1 раз чемпіоном були.
А після цього сезону взагалі не відомо коли будуть, дай Бог може і першу лігу попадуть.
Потрібно змінювати тренера, як кажуть риба гние з голови.
Поки не правильні думки, можуть породжувати тільки не правильні результати.
Очікуємо відповідних рішень від гірників.
Краще взяти зараз нового тренера, то хоч буде час до кінця ЧУ пограти з новою командою, увійти в суть ЧУ, щоб наступного сезону вже не розкачуватись та повернутись на свій рівень.