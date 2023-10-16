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Евро
Бельгия
16.10.2023 21:45 – Матч прерван, 45’ 1 : 1
Швеция
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16 октября 2023, 23:15 | Обновлено 16 октября 2023, 23:23
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5

Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности

В Брюсселе во время матча Евро-2024 произошел террористический акт

16 октября 2023, 23:15 | Обновлено 16 октября 2023, 23:23
6660
5
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции остановлен после первого тайма из-за соображений безопасности.

Вечером 16 октября в бельгийском Брюсселе в районе стадиона произошел теракт. Неизвестный устроил стрельбу.

По данным местных СМИ, он кричал слова: Аллаху Акбар. Стрелок убил двух шведских болельщиков.

Предварительно, погибли два человека – граждане Швеции, одетые в футболки своей сборной. Нападающий, вооруженный автоматом, все еще находится на свободе.

Вскоре террорист из Брюсселя записал видеообращение, в котором представился членом ИГИЛ и заявил, что убил «неверных».

Организаторы футбольного матча приняли решение остановить игру после первого тайма при счете 1:1.

На 15-й минуте для гостей забил Дьокереш, а на 31-й ситуацию для хозяев поля уравнял Ромелу Лукаку.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

Бельгия – Швеция – 1:1 (матч прерван после 1-го тайма)

Голы: Лукаку, 31 – Дьокереш, 15.

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
напустили арабів, от і результат.
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+4
Gagik
ублюдок
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+3
Crimea
У світі йде справжня війна, тисячі ракет летять у всі боки, палають тисячі танків, ріжуть і гвалтують дітей.... ми будемо далі грати у футбольчик і веселитись на трибунах? Що, Європо, зручненько влаштувались у глядацькій залі?
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+2
BekXan
Світ грається все грається з цим сміттям біженцями які плювати хотіли на світ і на життя в будь якій країні їм алла в бар і аби повбивати.Цю погань заганяти на пальми і хай там сидять.
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0
naverland
Думаю это только начало, до конца года много такого будет.
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0
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