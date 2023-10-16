Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности

Матч квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции остановлен после первого тайма из-за соображений безопасности.

Вечером 16 октября в бельгийском Брюсселе в районе стадиона произошел теракт. Неизвестный устроил стрельбу.

По данным местных СМИ, он кричал слова: Аллаху Акбар. Стрелок убил двух шведских болельщиков.

Предварительно, погибли два человека – граждане Швеции, одетые в футболки своей сборной. Нападающий, вооруженный автоматом, все еще находится на свободе.

Вскоре террорист из Брюсселя записал видеообращение, в котором представился членом ИГИЛ и заявил, что убил «неверных».

Организаторы футбольного матча приняли решение остановить игру после первого тайма при счете 1:1.

На 15-й минуте для гостей забил Дьокереш, а на 31-й ситуацию для хозяев поля уравнял Ромелу Лукаку.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 16 октября

Бельгия – Швеция – 1:1 (матч прерван после 1-го тайма)

Голы: Лукаку, 31 – Дьокереш, 15.