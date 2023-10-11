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ATP
11 октября 2023, 15:55 | Обновлено 11 октября 2023, 15:59
94
0

Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову

Карлос не смог пробиться в четвертьфинал турнира АТР 1000 в Китае

11 октября 2023, 15:55 | Обновлено 11 октября 2023, 15:59
94
0
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Григор Димитров

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) завершил выступления на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1/8 финала Матсерса испанец в трех сетах проиграл Григору Димитрову (Болгария, ATP 19) за 2 часа и 11 минут.

АТР 1000 Шанхай. Хард. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Григор Димитров (Болгария) [18] – 7:5, 2:6, 4:6

Это была четвертая встреча теннисистов. Димитров впервые обыграл Карлитоса.

В четвертьфинале соревнований в Шанхае Григор сыграет против Николаса Харри (Чили, ATP 22).

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Карлос Алькарас (теннисист) Григор Димитров ATP Шанхай
Источник Sport.ua
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