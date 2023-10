Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) завершил выступления на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1/8 финала Матсерса испанец в трех сетах проиграл Григору Димитрову (Болгария, ATP 19) за 2 часа и 11 минут.

АТР 1000 Шанхай. Хард. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Григор Димитров (Болгария) [18] – 7:5, 2:6, 4:6

Это была четвертая встреча теннисистов. Димитров впервые обыграл Карлитоса.

В четвертьфинале соревнований в Шанхае Григор сыграет против Николаса Харри (Чили, ATP 22).

GRIGO-RENAISSANCE 🔙



Grigor Dimitrov defeats Carlos Alcaraz for the FIRST TIME 5-7 6-2 6-4 for his biggest win since Indian Wells 2021! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/eAXHYf3Ozp