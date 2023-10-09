Бавария планирует в ближайшее время продлить контракт с Лероем Сане
Об этом рассказал спортивный директор мюнхенцев
Мюнхенская «Бавария» в скором времени начнет переговоры о продлении контракта со своим 27-летним вингером Лероем Сане, об этом сообщил спортивный директор клуба Кристоф Фрейнд.
«Мы обязательно проведем переговоры в ближайшие несколько недель, чтобы продлить контракт с Лероем Сане. Он исключительно хороший игрок, ключевой футболист и было бы хорошо, если бы он остался в Мюнхене надолго. Он отличный исполнитель, – сказал Фрейнд.
В этом сезоне Бундеслиги Сане провел семь матчей и забил шесть голов.
Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» заинтересовал «Реал» и «Барселону».
🔴 Bayern director Freund: "We will certainly hold talks in the next few weeks to extend Leroy Sane's contract".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2023
"He's an exceptionally good player, a key player – and it would be nice if he stayed in Munich for a long time. He's excellent". pic.twitter.com/65YE8TZy7w
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