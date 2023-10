Бавария планирует в ближайшее время продлить контракт с Лероем Сане

Мюнхенская «Бавария» в скором времени начнет переговоры о продлении контракта со своим 27-летним вингером Лероем Сане, об этом сообщил спортивный директор клуба Кристоф Фрейнд.

«Мы обязательно проведем переговоры в ближайшие несколько недель, чтобы продлить контракт с Лероем Сане. Он исключительно хороший игрок, ключевой футболист и было бы хорошо, если бы он остался в Мюнхене надолго. Он отличный исполнитель, – сказал Фрейнд.

В этом сезоне Бундеслиги Сане провел семь матчей и забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» заинтересовал «Реал» и «Барселону».

