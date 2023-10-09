Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария планирует в ближайшее время продлить контракт с Лероем Сане
Германия
09 октября 2023, 11:04 |
85
0

Бавария планирует в ближайшее время продлить контракт с Лероем Сане

Об этом рассказал спортивный директор мюнхенцев

09 октября 2023, 11:04 |
85
0
Бавария планирует в ближайшее время продлить контракт с Лероем Сане
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Мюнхенская «Бавария» в скором времени начнет переговоры о продлении контракта со своим 27-летним вингером Лероем Сане, об этом сообщил спортивный директор клуба Кристоф Фрейнд.

«Мы обязательно проведем переговоры в ближайшие несколько недель, чтобы продлить контракт с Лероем Сане. Он исключительно хороший игрок, ключевой футболист и было бы хорошо, если бы он остался в Мюнхене надолго. Он отличный исполнитель, – сказал Фрейнд.

В этом сезоне Бундеслиги Сане провел семь матчей и забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» заинтересовал «Реал» и «Барселону».

По теме:
Леон ГОРЕЦКА: «Мы реализовали многое из того, что планировали»
ВИДЕО. Бавария, Байер и Айнтрахт одержали уверенные домашние победы
Боруссия обыграла Унион Берлин, РБ Лейпциг сыграл вничью с Бохумом
Лерой Сане Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034
Футбол | 09 октября 2023, 08:10 6
«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034
«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034

Саудовская Аравия ждет свой шанс

Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Футбол | 08 октября 2023, 20:23 29
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу

Манчестерская команда проиграла второй матч подряд

Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Волейбол | 09.10.2023, 00:14
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Футбол | 08.10.2023, 11:00
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Барса отыграла 2 мяча в матче с Гранадой. Ламин Ямал – самый юный голеадор
Футбол | 09.10.2023, 00:10
Барса отыграла 2 мяча в матче с Гранадой. Ламин Ямал – самый юный голеадор
Барса отыграла 2 мяча в матче с Гранадой. Ламин Ямал – самый юный голеадор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
08.10.2023, 18:32 2
Бокс
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
VAR не способен дать футболу точность, но уже убивает его привлекательность
07.10.2023, 08:01 75
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
08.10.2023, 22:58
Футбол
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
08.10.2023, 11:42 1
Волейбол
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
08.10.2023, 16:05
Волейбол
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
07.10.2023, 19:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем