Несчастен. Звезда Челси может сменить клуб уже зимой
Кристофер Нкунку привлекает внимание «Атлетико» и «Баварии»
Французский нападающий «Челси» Кристофер Нкунку привлекает внимание мадридского «Атлетико» и мюнхенской «Баварии», сообщает TBR Football.
По информации источника, в Лондоне не хотят терять игрока, но понимают то, что не имеет смысла удерживать недовольного игрока. 27-летний футболист получает недостаточной игровой практики, чем могут воспользоваться европейские гранды.
Нкунку не окончательно решил покинуть «синих», но недоволен своим положением в клубе.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» может продать мудрика за 200 миллионов евро.
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