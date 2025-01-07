Несчастен. Звезда Челси может сменить клуб уже зимой

Французский нападающий «Челси» Кристофер Нкунку привлекает внимание мадридского «Атлетико» и мюнхенской «Баварии», сообщает TBR Football.

По информации источника, в Лондоне не хотят терять игрока, но понимают то, что не имеет смысла удерживать недовольного игрока. 27-летний футболист получает недостаточной игровой практики, чем могут воспользоваться европейские гранды.

Нкунку не окончательно решил покинуть «синих», но недоволен своим положением в клубе.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может продать мудрика за 200 миллионов евро.