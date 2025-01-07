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Англия
07 января 2025, 16:11 | Обновлено 07 января 2025, 16:12
698
1

Несчастен. Звезда Челси может сменить клуб уже зимой

Кристофер Нкунку привлекает внимание «Атлетико» и «Баварии»

07 января 2025, 16:11 | Обновлено 07 января 2025, 16:12
698
1
Несчастен. Звезда Челси может сменить клуб уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Французский нападающий «Челси» Кристофер Нкунку привлекает внимание мадридского «Атлетико» и мюнхенской «Баварии», сообщает TBR Football.

По информации источника, в Лондоне не хотят терять игрока, но понимают то, что не имеет смысла удерживать недовольного игрока. 27-летний футболист получает недостаточной игровой практики, чем могут воспользоваться европейские гранды.

Нкунку не окончательно решил покинуть «синих», но недоволен своим положением в клубе.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может продать мудрика за 200 миллионов евро.

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Кристофер Нкунку трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид Бавария Челси
Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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