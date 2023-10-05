Нападающий Баварии заинтересовал Реал и Барселону

Каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» заинтересовались вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Сане, сообщает немецкое издание BILD.

27-летний игрок до сих пор не решил, не хочет ли он еще раз попробовать свои силы за границей. Его контракт с «Баварией» действует до конца сезона 2024/25, поэтому летом 2024 года Лерой предстоит принять решение: либо он остается в Бундеслиге и продлевает соглашение, либо «Бавария» его продает.

В этом сезоне на счету Лероя Сане 10 матчей за «Баварию», в которых он отличился 6 голами. Его личный рекорд в «Баварии» – 14 забитых мячей за сезон.