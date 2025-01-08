Украина. Премьер лига08 января 2025, 19:19 | Обновлено 08 января 2025, 20:30
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Есть предложение. Тренер клуба УПЛ может возглавить заграничный коллектив
Коуч из Украинской Премьер-лиги может сменить прописку
08 января 2025, 19:19 | Обновлено 08 января 2025, 20:30
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Один из тренеров клуба Украинской Премьер-лиги получил предложение возглавить заграничный клуб, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, неназванный специалист получил интересное предложение от заграничного клуба, но пока не ответил на него ни согласием, ни отказом.
Источник утверждает, что в ближайшее время может получиться довольно интересная тренерская история.
Ранее сообщалось о том, что одному из клубов УПЛ не разрешают играть на их стадионе.
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новина ні про що. Який тренер: наш чи зарубіжний? З якої країни клуб запропонував. Певно, якийсь казахський або молдовський.
"Иду туда, не знаю куда. Ищу то, не знаю что".🤔
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