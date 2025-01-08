Есть предложение. Тренер клуба УПЛ может возглавить заграничный коллектив

Один из тренеров клуба Украинской Премьер-лиги получил предложение возглавить заграничный клуб, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, неназванный специалист получил интересное предложение от заграничного клуба, но пока не ответил на него ни согласием, ни отказом.

Источник утверждает, что в ближайшее время может получиться довольно интересная тренерская история.

Ранее сообщалось о том, что одному из клубов УПЛ не разрешают играть на их стадионе.