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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 19:19 | Обновлено 08 января 2025, 20:30
751
2

Есть предложение. Тренер клуба УПЛ может возглавить заграничный коллектив

Коуч из Украинской Премьер-лиги может сменить прописку

08 января 2025, 19:19 | Обновлено 08 января 2025, 20:30
751
2
Есть предложение. Тренер клуба УПЛ может возглавить заграничный коллектив
УПЛ

Один из тренеров клуба Украинской Премьер-лиги получил предложение возглавить заграничный клуб, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, неназванный специалист получил интересное предложение от заграничного клуба, но пока не ответил на него ни согласием, ни отказом.

Источник утверждает, что в ближайшее время может получиться довольно интересная тренерская история.

Ранее сообщалось о том, что одному из клубов УПЛ не разрешают играть на их стадионе.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Serhii P.
новина ні про що. Який тренер: наш чи зарубіжний? З якої країни клуб запропонував. Певно, якийсь казахський або молдовський.
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Фанькин кот
"Иду туда, не знаю куда. Ищу то, не знаю что".🤔
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