Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Просто играла каждое очко и как-то сумела выиграть»

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Энн Ли (США, WTA 91) во 2-м раунде турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу украинки за 2 часа и 10 минут.

После завершения встречи Ястремская прокомментировала победу над Ли:

«Да, сегодня было не просто немного эмоций, а слишком много эмоций. В первом сете у меня были небольшие проблемы. Я не могла привыкнуть к ветру, так что боролась сама с собой. Во втором сете я немного лучше чувствовала мяч и игру, а третий сет был действительно напряженным. Могло быть 0:3, но я старалась не думать о счёте. Я просто играла каждое очко и как-то сумела выиграть.

Насколько здесь сложные условия? Я бы не сказала, что они суперсложные. Не так жарко, слава богу. Но очень ветрено, а я не большой фанат игры на ветру.

Я давно не играла в четвертьфиналах. Не беру в расчёт прошлогодний полуфинал на Australian Open. Но вы знаете, это уже в прошлом, и я очень счастлива начать год с такого результата. Я надеюсь двигаться дальше, но сейчас мне нужен отдых.

И, к слову, если вы спросите, что я буду делать сегодня после матча, то скажу, что все ещё не ела лобстера. Так что, возможно, сегодня вечером».

В четвертьфинале Даяна сыграет против Маккартни Кесслер (США, WTA 67).

Читайте также: Ястремская впервые с Australian Open 2024 вышла в четвертьфинал турнира

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Энн Ли