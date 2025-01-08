Полный крах. Самый титулованный клуб Китая потерял профессиональный статус

Самый титулованный футбольный клуб Китая «Гуанчжоу», ранее носивший спонсорское название «Гуанчжоу Эвергранд», объявил о потере профессионального статуса.

В официальном коммюнике, размещенном клубом в соцсетях, сообщается, что «Гуанчжоу» пытался пройти процедуру лицензирования в Китайской футбольной ассоциации для участия в следующем сезоне во втором по силе дивизионе страны, но потерпел неудачу.

Запрос «Гуанчжоу» был отклонен в связи с «большой исторической задолженностью», которую не удалось погасить или реструктуризировать.

Таким образом, «Гуанчжоу» не сможет играть в следующем сезоне в рамках профессиональных клубных турниров Китая, однако пока неизвестно, прекратит ли клуб существование вообще.

В минувшем сезоне «Гуанчжоу» был близок к тому, чтобы завоевать право вернуться в китайскую Суперлигу, но финишировал третьим в Первой лиге.

«Гуанчжоу» является 8-кратным чемпионом Китая, причем все титулы добыл подряд – с 2011 по 2019 годы. Также клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов АФК – в 2013 и 2015 годах. Однако после начала экономических проблем у главного спонсора клуба – компании Evergrande Group, – стало понятно, что серьезных проблем «китайским тиграм» не избежать.