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08 января 2025, 18:35 |
681
1

Полный крах. Самый титулованный клуб Китая потерял профессиональный статус

«Гуанчжоу» объявил, что не смог пройти процедуру лицензирования

08 января 2025, 18:35 |
681
1
Полный крах. Самый титулованный клуб Китая потерял профессиональный статус
instagram.com/guangzhouevergrande_fc

Самый титулованный футбольный клуб Китая «Гуанчжоу», ранее носивший спонсорское название «Гуанчжоу Эвергранд», объявил о потере профессионального статуса.

В официальном коммюнике, размещенном клубом в соцсетях, сообщается, что «Гуанчжоу» пытался пройти процедуру лицензирования в Китайской футбольной ассоциации для участия в следующем сезоне во втором по силе дивизионе страны, но потерпел неудачу.

Запрос «Гуанчжоу» был отклонен в связи с «большой исторической задолженностью», которую не удалось погасить или реструктуризировать.

Таким образом, «Гуанчжоу» не сможет играть в следующем сезоне в рамках профессиональных клубных турниров Китая, однако пока неизвестно, прекратит ли клуб существование вообще.

В минувшем сезоне «Гуанчжоу» был близок к тому, чтобы завоевать право вернуться в китайскую Суперлигу, но финишировал третьим в Первой лиге.

«Гуанчжоу» является 8-кратным чемпионом Китая, причем все титулы добыл подряд – с 2011 по 2019 годы. Также клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов АФК – в 2013 и 2015 годах. Однако после начала экономических проблем у главного спонсора клуба – компании Evergrande Group, – стало понятно, что серьезных проблем «китайским тиграм» не избежать.

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Гуанчжоу (Эвергранд) чемпионат Китая по футболу Китай
Алексей Сливченко Источник: Instagram
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
БОГ РЕНАТ ПААБЕЩАЙ ЧЬТО НЕ КИНЕШ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР Я И МАЯ КРОТО БОТО БАНДА НЕ ПЕРЕЖЕВЕТ ЕСЛИ ЗАКОНЧЕМ КАК ГУАНЖОУ
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