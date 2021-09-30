Гуанчжоу Эвергранд: китайский Колосс, который может исчезнуть навсегда

Всего пять лет назад клубы китайской Суперлиги творили, как тогда казалось, что им в голову взбредет на мировом футбольном трансферном рынке. Огромные деньги, вливаемые инвесторами в свои проекты, позволяли китайцам подписывать известных игроков, легко переманивая их из Европы колоссальными зарплатами. 3 февраля 2016 года «Гуанчжоу Эвергранд» подписал форварда мадридского «Атлетико» и сборной Колумбии Джексона Мартинеса, затратив на трансфер 42 миллиона евро. Рекорд продержался недолго – всего через два дня «Цзянсу Сунин» отдал 50 миллионов евро за бразильского лидера «Шахтера» Алекса Тейшейру, но и эта цифра недолго пробыла в топе. Менее чем через полгода «Шанхай СИПГ» согласовал трансфер форварда «Зенита» Халка за 55,8 миллионов евро, а в январе 2017-го этот же клуб снова переписал историю, заплатив 60 миллионов евро за бразильца Оскара из «Челси».

В 2016 году, по подсчетам аналитиков, китайские клубы потратили 451 миллион долларов на трансферном рынке, что вдвое больше, чем их затраты годом ранее. Благодаря этому клубы из Поднебесной вошли в пятерку наиболее платежеспособных на мировом футбольном рынке. Это был невероятный переворот, к которому многие лиги оказались попросту не готовы.

Впрочем, достаточно быстро ситуация изменилась, и ныне в китайском футболе все выглядит вовсе не так красочно, как в 2016-м. Джексон Мартинес, Алекс Тейшейра и Халк уже покинули Поднебесную, а «Цзянсу Сунин» и вовсе прекратил существование, хотя и стал чемпионом страны в 2020 году. К катастрофе свежеиспеченного чемпиона привели финансовые проблемы Suning Commerce Group – ключевого спонсора клуба, где пять лет, словно сыр в масле, провел Алекс Тейшейра.

Ликвидация Цзянсу Сунин и крах футбола в Китае. Почему так происходит?

Впрочем, исчезновением «Цзянсу Сунин», равно как и менее известных на мировой арене футбольных клубов Китая, дело может не ограничиться. В ближайшее время есть опасения, что столь незавидная участь из-за катастрофических проблем Evergrande Group постигнет и «Гуанчжоу Эвергранд» - самый успешный клуб Поднебесной, который рекордные восемь раз побеждал в китайской Суперлиге, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов АФК…

Как все начиналось

21 февраля 2010 года, несмотря на финиш в середине турнирной таблицы в китайской Суперлиге, команда из Гуанчжоу, носившая тогда название «Гуанчжоу Фармасьютикал» в знак принадлежности к Guangzhou Pharmaceutical Holdings, была отправлена в первый дивизион тамошнего футбола из-за участия в договорных матчах в 2006 году. Спустя неделю стало известно, что новым собственником футбольной команды стал Evergrande Group, который заплатил за это 100 миллионов юаней.

Приняв на себя руководство, менеджеры Evergrande Group переименовали футбольный клуб в «Гуанчжоу Эвергранд», и приступили к его продвижению вверх. Первым шагом стало подписание из «Селтика» звезды китайского футбола Чжэна Чжи, который и поныне, несмотря на 41-летие, является игроком команды и ее капитаном.

В первом же своем сезоне «Гуанчжоу Эвергранд» смог решить вопрос выхода в элитарный дивизион, став чемпионом первой лиги. А уже на следующий год команда стала лучшей в китайской Суперлиге, выиграв, в частности, семь чемпионских титулов кряду. Казалось, что «китайские тигры» (прозвище команды из Гуанчжоу) следовали девизу на своем гербе: «Будь лучшим навсегда», и это действительно было так. В частности, на официальном сайте клуба до сих пор значится: «В настоящее время «Гуанчжоу» считается самым успешным и влиятельным футбольным клубом в Азии».

Колоссальные инвестиции

Успех не был достигнут на ровном месте, и обошелся собственникам клуба в пристойную сумму. Помимо рекордного трансфера Джексона Мартинеса, «Гуанчжоу Эвергранд» активно инвестировал в других футболистов. 42 миллиона евро за Паулиньо, 19 миллионов евро за Талиску, 15 миллионов евро за Рикардо Гуларта, 11 миллионов евро за Алана – вот вовсе не исчерпывающий перечень топовых трансферов, которые успели провернуть «китайские тигры». При этом, Гуларта и Алана «Гуанчжоу Эвергранд» подписал еще в январе 2015 года, то есть до так называемого «китайского трансферного бума», последовавшего в 2016-м.

Важно понимать, что помимо озвученных сумм на трансферы, изрядная часть финансирования хозяев клуба уходила на комиссионные выплаты, а также на зарплаты игрокам. Затем к этому добавились еще и существенные налоговые отчисления, из-за чего порой сама сумма трансфера была вдвое или втрое меньшей, нежели остальные расходы «китайских тигров». Еще в 2011 году аргентинский плеймейкер Дарио Конка, перебравшийся в «Гуанчжоу Эвергранд» из бразильского «Флуминенсе» за 8 миллионов евро, назывался третьим в списке наиболее высокооплачиваемых футболистов планеты вслед за Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Невероятные инвестиции делались и в тренеров. 17 мая 2012 года собственникам «Гуанчжоу Эвергранд» удалось убедить возглавить команду чемпиона мира-2006 Марчело Липпи. С этим итальянцем во главе «китайские тигры» впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов АФК в 2013-м, обыграв в финале по сумме двух матчей «Сеул» (2:2, 1:1). За ним последовал другой чемпион мира, но уже 2002 года, Луис Фелипе Сколари, который также привел «Гуанчжоу Эвергранд» к победе в Лиге чемпионов АФК в 2015-м, обыграв в решающей схватке «Аль-Ахли» из ОАЭ (0:0, 1:0). После того, как аксакалы ушли, главным тренером надолго стал молодой Фабио Каннаваро, который несмотря на возраст, как и его предшественники, по неофициальной информации, является одним из наиболее высокооплачиваемых наставников в мировом футболе.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марчело Липпи

Впрочем, средства инвестировались не только в первую команду. В 2012 году клуб открыл крупнейшую в мире футбольную школу в Цинъюане. По оценкам экспертов, проект обошелся собственникам «Гуанчжоу Эвергранд» в 1 миллиард юаней (более 150 миллионов долларов). Его целью было «оживить китайский футбол и взрастить будущих звезд этого вида спорта», но воплотить задуманное в жизнь так и не вышло. С момента открытия топовой академии ни один из ее воспитанников так и не стал постоянным игроком первой команды «китайских тигров».

У боссов Evergrande Group были планы потратить еще больше. В прошлом году корпорация объявила о желании построить новый стадион, который, по первоначальным задумкам, должен был стать крупнейшей футбольной ареной мира. Сооружение предполагалось возвести в форме цветка лотоса, и оно должно было вмещать 100 тысяч зрителей, а проектная стоимость была равна 1,7 миллиардам долларов.

Помогали стать сильнее другим

Накануне сезона-2016 руководство «Гуанчжоу Эвергранд» удивило всех своим решением продать лучшего бомбардира команды бразильца Элкесона соперникам по Суперлиге «Шанхай СИПГ» за 18,5 миллионов евро. В стане «китайских тигров» тогда дали весьма интересное пояснение произошедшему: «Чтобы поддержать китайские команды в Лиге чемпионов АФК, а также ради национальной славы, мы согласились на переход Элкесона в «Шанхай СИПГ».

Именно Элкесон забил решающий мяч в ворота «Аль-Ахли» в финале Лиги чемпионов АФК 2015 года, принеся второй в истории триумф «Гуанчжоу Эвергранд». В «Шанхай СИПГ» результативность форварда несколько пошатнулась, а потому летом 2019-го «китайские тигры» вернули Элкесона обратно, затратив уже куда более скромные 5,5 миллионов евро. А спустя несколько месяцев бразилец получил китайское гражданство, сменил имя на Аи Кесен и начал выступать за сборную Поднебесной, у которой были грандиозные планы на 2022 год и чемпионат мира в Катаре…

Мечты о полностью китайской команде

В феврале 2017 года китайский миллиардер и председатель совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяинь рассказал о мечте в будущем увидеть команду, которая бы полностью состояла из китайских футболистов.

«На мой взгляд, идеальная команда «Гуанчжоу Эвергранд» должна состоять из тренера с мировым именем и полностью местных игроков. Наша цель – внести свой вклад в развитие китайского футбола, и вся наша работа должна быть сосредоточена на этом», - заявил Сюй Цзяинь.

В каком-то смысле работа в указанном направлении началась через натурализацию легионеров. Помимо Элкесона, гражданство Китая приняли также Рикардо Гуларт и Фернандиньо, а впоследствии еще и Алан с Алоизио, а также этнический англичанин и воспитанник академии «Эвертона» Тайас Браунинг.



Getty Images/Global Images Ukraine. Рикардо Гуларт

Работа руководства «Гуанчжоу Эвергранд» в вопросе натурализации была, по слухам, напрямую согласована с боссами Китайской футбольной ассоциации. Последние чрезмерно заинтересованы в сильной национальной команде, которую стремятся продемонстрировать болельщикам и руководству государства уже в финальной части чемпионата мира-2022. Хотя пока шансы Китая поехать на мировой мундиаль выглядят не очень высокими, так как национальная сборная Поднебесной проиграла два стартовых матча в группе В третьего раунда квалификации.

С высшими чинами Китайской футбольной ассоциации боссов «Гуанчжоу Эвергранд» достаточно давно связывают теплые деловые отношения. По неофициальной информации, еще летом 2016 года, когда Марчелло Липпи покинул стан «китайских тигров» и перешел работать главным тренером национальной сборной Китая, его оклад частично помогала выплачивать Evergrande Group. Итальянец был просто формально взят на работу в клуб в качестве советника, где получал солидную прибавку к официальной зарплате, получаемой от Китайской футбольной ассоциации.

Именно поэтому сейчас, когда Evergrande Group терпит финансовый крах, который, по оценкам некоторых экономистов, может привести к повторению ситуации 2008 года, когда на планете начался глобальный экономический кризис, некоторые футбольные аналитики из Китая питают надежды, что клуб и команда из Гуанчжоу не прекратят существование, так как этот проект являлся своего рода базисом и для Китайской футбольной ассоциации на пути к воплощению в жизнь ее целей.

Alibaba Group

Перед началом нынешнего сезона в Китае было принято решение убрать из названий футбольных клубов упоминания спонсоров, из-за чего «Гуанчжоу Эвергранд» стал просто «Гуанчжоу», хотя в самой Поднебесной, равно как и за ее пределами, эту команду частенько называют, как и прежде. Однако, в отличие от «Цзянсу Сунин», который был сперва переименован в «Цзянсу», а затем и прекратил существование из-за отказа от финансирования со стороны ключевого спонсора, ситуация у «Гуанчжоу», помимо уже упоминаемых хороших отношений с руководством Китайской футбольной ассоциации, все же несколько иная.

Evergrande Group еще с 2014 года не является единственным собственником «китайских тигров». Тогда инвестировать в футбол решились боссы Alibaba Group, которые сперва выкупили 50% акций клуба, но затем уменьшили долю до 40%. Сделка обошлась в 1,2 миллиарда юаней (около 200 миллионов долларов), из-за чего эксперты предполагают, что просто так позволять пропасть своему активу как минимум в Alibaba Group не позволят. Хотя и здесь не все так просто, ведь еще весной нынешнего года собственника этой компании Джека Ма власти Китая, у которых с миллиардером возникли стратегические разногласия, подвергли самому крупному штрафу в истории страны – 2,8 миллиардам долларов в рамках антимонопольного расследования.



Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Несколько дней назад из Китая поступила новость о том, что должность главного тренера «Гуанчжоу» покинул Фабио Каннаваро. Это значит, что «китайские тигры» смогут еще больше сбалансировать клубный бюджет, но также может свидетельствовать и о не самых радужных перспективах проекта. При Каннаваро «Гуанчжоу» в минувшем сезоне впервые за десять лет остался без трофеев, и фанаты призывали боссов клуба уволить итальянца, но сейчас они, кажется, находятся в отчаянии и верят, что слухи об отъезде Фабио окажутся лишь сплетнями…

Сейчас поклонников «Гуанчжоу» уже не должно всерьез беспокоить будущее Фабио Каннаваро, ведь под угрозой существование всего клуба. Клуб, который ранее называл себя самым успешным и влиятельным в Азии, ныне, как исторический Колосс Родосский, может исчезнуть навсегда…