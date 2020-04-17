ВИДЕО. Новый стотысячник. Самый большой стадион мира будет построен в Китае

Новый стадион «Гуанчжоу Эвергранд» планируют завершить к концу 2022 года

  • 17.04.2020 20:59
  • 1749 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Новый стотысячник. Самый большой стадион мира будет построен в Китае
© Twitter

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» начал строительство нового домашнего стадиона, который станет самый большой футбольной ареной в мире.

Клуб планирует завершить строительство в конце 2022 года. Стадион сможет вмещать 100 тысяч зрителей, предусмотрено 168 VIP-мест. Стоимость проекта составляет около 1,56 миллиарда евро.

Новый стадион станет самым большим в мире по вместимости среди тех, которые используются только для футбола (только стадионы «Даллас Ковбойс» и «Мельбурн Крикет Граунд» вмещают больше нового китайского). Дизайн стадиона будет выполнен в форме цветка лотоса, который является символом буддизма.

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Источник — Sky Sports

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 17.04.2020 21:51
    0
    За Китаем будущее. Думаю со временем они превзойдут штаты, если те не будут им вставлять палки в колёса.
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 17.04.2020 21:51
    0
    За Китаем будущее. Думаю со временем они превзойдут штаты, если те не будут им вставлять палки в колёса.
    Ссылка
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