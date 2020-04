ВИДЕО. Новый стотысячник. Самый большой стадион мира будет построен в Китае

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» начал строительство нового домашнего стадиона, который станет самый большой футбольной ареной в мире.

Клуб планирует завершить строительство в конце 2022 года. Стадион сможет вмещать 100 тысяч зрителей, предусмотрено 168 VIP-мест. Стоимость проекта составляет около 1,56 миллиарда евро.

Новый стадион станет самым большим в мире по вместимости среди тех, которые используются только для футбола (только стадионы «Даллас Ковбойс» и «Мельбурн Крикет Граунд» вмещают больше нового китайского). Дизайн стадиона будет выполнен в форме цветка лотоса, который является символом буддизма.

Animation of Guangzhou Evergrande's new stadium: The BGM is My motherland and I, a song promoted by the state for the 70th anniversary of the founding of the PRC last year. The choice of BGM demonstrates their political sensitiveness(again):link business to nationalist sentiment. pic.twitter.com/pB0s82VYa0