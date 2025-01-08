Вылетит из топ-20. Остапенко покинула Аделаиду, где взяла титул в 2024 году
Алена проиграла Мэдисон Киз в 1/8 финала соревнований в Австралии
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 17) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
В 1/8 финала латвийка в трех сетах проиграла 20-й ракетке мира Мэдисон Киз (США) за 2 часа и 8 минут.
WTA 500 Аделаида. Хард. 1/8 финала
Алена Остапенко (Латвия) [8] – Мэдисон Киз (США) – 6:3, 4:6, 3:6
Это была 6-я встреча соперниц. Киз выиграла четвертое очное противостояние.
Остапенко не сумела защитить трофей, который взяла на этих кортах в 2024 году. С понедельника она вылетит из первой двадцатки рейтинга, сейчас в лайве она находится на 21-й позиции.
Киз в Аделаиде переиграла уже вторую теннисистку из топ-20. На старте соревнований она одолела Беатрис Хаддад Майю. В четвертьфинале Мэдисон сыграет против третьей сеяной Дарьи Касаткиной (WTA 9).
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