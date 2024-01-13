WTA13 января 2024, 11:56 | Обновлено 13 января 2024, 12:43
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Остапенко выиграла турнир в Аделаиде и впервые с 2018-го вернется в топ-10
Латвийская теннисистка обыграла в матче за титул Дарьу Касаткину
13 января 2024, 11:56 | Обновлено 13 января 2024, 12:43
902
2
13 января состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
В поединке за титул 6-я сеяная латвийка Алена Остапенко разобралась с 15-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, которая последние два матчи перед финалом прошла на отказах соперниц.
Это был 8-й очный поединок между девушками, Остапенко выиграла шесть из них.
Латвийка впервые с сентября 2018 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.
Аделаида. Финал
Алена Остапенко (Латвия) – Дарья Касаткина – 6:3, 6:2
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