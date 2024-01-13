Остапенко выиграла турнир в Аделаиде и впервые с 2018-го вернется в топ-10

13 января состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В поединке за титул 6-я сеяная латвийка Алена Остапенко разобралась с 15-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, которая последние два матчи перед финалом прошла на отказах соперниц.

Это был 8-й очный поединок между девушками, Остапенко выиграла шесть из них.

Латвийка впервые с сентября 2018 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Аделаида. Финал

Алена Остапенко (Латвия) – Дарья Касаткина – 6:3, 6:2