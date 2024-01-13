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WTA
13 января 2024, 11:56 | Обновлено 13 января 2024, 12:43
902
2

Остапенко выиграла турнир в Аделаиде и впервые с 2018-го вернется в топ-10

Латвийская теннисистка обыграла в матче за титул Дарьу Касаткину

13 января 2024, 11:56 | Обновлено 13 января 2024, 12:43
902
2
Остапенко выиграла турнир в Аделаиде и впервые с 2018-го вернется в топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

13 января состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В поединке за титул 6-я сеяная латвийка Алена Остапенко разобралась с 15-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, которая последние два матчи перед финалом прошла на отказах соперниц.

Это был 8-й очный поединок между девушками, Остапенко выиграла шесть из них.

Латвийка впервые с сентября 2018 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Аделаида. Финал
Алена Остапенко (Латвия) – Дарья Касаткина – 6:3, 6:2

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Источник Sport.ua
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pawa
З перемогою, Альоно!
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+4
Олександр Науменко
Топчик.
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