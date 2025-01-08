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Англия
08 января 2025, 18:51 | Обновлено 08 января 2025, 18:52
117
0

Вновь потеря для Забарного и Ко. Еще один нападающий Борнмута травмировался

Энес Унал не сыграет в этом сезоне

08 января 2025, 18:51 | Обновлено 08 января 2025, 18:52
117
0
Вновь потеря для Забарного и Ко. Еще один нападающий Борнмута травмировался
Getty Images/Global Images Ukraine. Энес Унал

Турецкий нападающий «Борнмута» Энес Унал получил травму крестообразных связок и пропустит остаток сезона, сообщает сайт клуба.

27-летний футболист получил такое повреждение уже второй раз за свою карьеру, первое было «заработано» еще в «Хетафе». В ближайшее время игрока ждет операция.

«Мы все поддерживаем Энеса и будем сообщать о прогрессе в его выздоровлении, когда потребуется», – сообщение на сайте клуба.

Ранее сообщалось о том, что самый дорогой трансфер в истории «Борнмута» может больше не сыграть в этом сезоне.

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Энес Унал травма Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Хетафе
Данііл Киріяка Источник: ФК Борнмут
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