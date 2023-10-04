Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Настоящий «красный» дьявол. У Каземиро уже 3 удаления в МЮ
Англия
04 октября 2023, 13:55 | Обновлено 04 октября 2023, 14:00
316
0

Настоящий «красный» дьявол. У Каземиро уже 3 удаления в МЮ

Бразилец играет за клуб всего год

04 октября 2023, 13:55 | Обновлено 04 октября 2023, 14:00
316
0
Настоящий «красный» дьявол. У Каземиро уже 3 удаления в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

На 77-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» – «Галатасарай» (2:3) полузащитник «красных дьяволов» Каземиро увидел перед собой вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в удаление с поля. Эта красная карточка стала уже третьей для бразильца за год в манчестерском клубе.

Интересно, что в мадридском «Реале» Каземиро удаляли с поля всего дважды за 336 матчей. Да и вообще до перехода в «Манчестер Юнайтед» 31-летний бразилец не получал красных карточек нигде, кроме Мадрида.

У Каземиро всего 61 матч за «МЮ». Получается, что в среднем он удаляется с поля каждые 20 матчей. Но, тем не менее, бразилец является важным игроком для команды, о чем говорит даже его высокая результативность: 11 голов и 7 ассистистов.

По теме:
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мне не нужно 25 игроков в составе. Это моя философия»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер должен понимать, что отступать уже некуда»
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы будем бороться вместе»
Каземиро удаление с поля Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Галатасарай Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Биатлон | 03 октября 2023, 15:58 0
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году

Бенедикт Долль готовится к прощальному сезону

ФОТО. Любительский клуб официально презентовал Хачериди
Футбол | 04 октября 2023, 14:26 6
ФОТО. Любительский клуб официально презентовал Хачериди
ФОТО. Любительский клуб официально презентовал Хачериди

Защитник уже успел дебютировать за «Штурм»

Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Теннис | 03.10.2023, 19:50
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Футбол | 04.10.2023, 00:30
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Анатолий ТРУБИН: «В Бенфике были тренировки, где мне почти все забивали»
Футбол | 04.10.2023, 15:13
Анатолий ТРУБИН: «В Бенфике были тренировки, где мне почти все забивали»
Анатолий ТРУБИН: «В Бенфике были тренировки, где мне почти все забивали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
02.10.2023, 12:44
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 20
Футбол
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 40
Футбол
Играл одной рукой из-за травмы. О'Салливан успешно стартовал в English Open
Играл одной рукой из-за травмы. О'Салливан успешно стартовал в English Open
02.10.2023, 22:27 2
Снукер
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 5
Футбол
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
02.10.2023, 11:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем