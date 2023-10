Настоящий «красный» дьявол. У Каземиро уже 3 удаления в МЮ

На 77-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» – «Галатасарай» (2:3) полузащитник «красных дьяволов» Каземиро увидел перед собой вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в удаление с поля. Эта красная карточка стала уже третьей для бразильца за год в манчестерском клубе.

Интересно, что в мадридском «Реале» Каземиро удаляли с поля всего дважды за 336 матчей. Да и вообще до перехода в «Манчестер Юнайтед» 31-летний бразилец не получал красных карточек нигде, кроме Мадрида.

У Каземиро всего 61 матч за «МЮ». Получается, что в среднем он удаляется с поля каждые 20 матчей. Но, тем не менее, бразилец является важным игроком для команды, о чем говорит даже его высокая результативность: 11 голов и 7 ассистистов.

