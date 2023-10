Отметился пасом, рекордом. Лидера Арсенала заменили на 34-й минуте, почему?

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В межд клубами «Ланс» и «Арсенал». Игра завершилась сенсационной победой французской команды со счетом 2:1.

Счет в поединке на 14-й минуте открыл Габриэл Жезус. Ассистом на бразильского форварда отметился лидер лондонцев Букайо Сака.

Однако на 34-й минуте встречи наставник гостей Микель Артета заменил 22-летнего англичанина на Фабиу Виейра.

«Букайо пытался пяткой ударить по мячу в первом тайме и почувствовал что-то. Он испытал определенный дискомфорт, что-то с мышцами. Он не смог продолжить игру, так что нам пришлось его заменить», – сказал Артета.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал серьезность повреждения Сака:

«Если мышечная травма подтвердится, то Артета доигрался. Сака может пропустить от 3 до 6 недель. Ключевой матч против Сити уже через 4 дня», – написал Дмитрий.

Интересно, что в игре против «Ланса» Сака успел записать на свой счет рекорд. Букайо – первый игрок в сезоне 2023/24 среди всех представителей топ-5 чемпионатов Европы, которому удалось отметится 5 голами и 5 ассистами в текущей кампании (учитываются все турниры).

🗣️ Mikel Arteta on Bukayo Saka's injury. "He tried to backheel a ball in the first half & felt something. It's something muscular.”



If it’s muscular he’s not playing on Sunday 😑