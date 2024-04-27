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Испания
27 апреля 2024, 09:06 | Обновлено 27 апреля 2024, 09:14
865
0

Анчелотти рассказал, что осталось Реалу до чемпионства в Ла Лиге

Итальянский тренер – о победе над «Реал Сосьедадом»

27 апреля 2024, 09:06 | Обновлено 27 апреля 2024, 09:14
865
0
Анчелотти рассказал, что осталось Реалу до чемпионства в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил завоевание командой чемпионского титула в Ла Лиге в свете гостевой победы над «Реал Сосьедадом» (1:0) в 33-м туре сезона.

«Реал» играет хорошо, много прессингует. Мне нравится эта команда. Победить в Сан-Себастьяне было непросто. У нас впечатляющий состав. Мы должны побеждать в каждом матче. До победы в Ла Лиге осталось четыре очка, и мы очень близки к этому», – рассказал Анчелотти.

В турнирной таблице Ла Лиги «Реал» занимает 1-е место, имея 84 очка. Второе место занимает «Барселона» (70 очков), а замыкает топ-3 «Жирона» (68 очков), которые провели на один матч меньше.

4 мая «Реал» примет на своем поле «Кадис», занимающий 18-ю позицию.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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