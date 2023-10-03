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Ланс
03.10.2023 22:00 – FT 2 : 1
Арсенал
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Лига чемпионов
03 октября 2023, 23:59 | Обновлено 04 октября 2023, 01:03
626
1

Арсенал проиграл Лансу, из-под Зинченко отдали передачу при победном голе

В другой игре группы ПСВ ушел от поражения от «Севильи»

03 октября 2023, 23:59 | Обновлено 04 октября 2023, 01:03
626
1
Арсенал проиграл Лансу, из-под Зинченко отдали передачу при победном голе
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

«Ланс» одержал волевую победу над «Арсеналом» (2:1). На 14-й минуте гости открыли счет усилиями Габриэла Жезуса.

Однако затем Арсенал» пропустил досадный гол. Голкипер Давид Райя неудачно выбил мяч, и хозяева за это его наказали. Отличился Адриен Томассон, и счет стал равным на 25-й минуте (1:1).

❗️ ВИДЕО. Голы в матче между Лансом и Арсеналом

У «Арсенала» украинец Александра Зинченко вышел в основе и провел на поле 70 минут. На 69-й минуте украинец не сумел заблокировать соперника в эпизоде, когда его оппонент отдал голевую передачу, и этот гол оказался решающим в матче (2:1).

В другой игре группы B ПСВ в компенсированное время ушел от поражения от «Севильи» (2:2).

После двух туров: «Ланс» имеет 4 очка, «Арсенал» – 3, «Севилья» – 2, ПСВ – 1.

Лига чемпионов

Группа B. 2-й тур, 3 октября

Ланс (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1

Голы: Томассон, 25, Элье Ваи, 69 – Габриэл Жезус, 14

ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 2:2

Голы: Люк дей Йонг, 86, Тезе, 89+5 – Гудель, 68, Эн-Несири, 87

Турнирная таблица

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ланс).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Томассон (Ланс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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Лига чемпионов Ланс Арсенал Лондон курьезы Александр Зинченко Габриэл Жезус Давид Райя Элье Ваи ПСВ Севилья
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
А першому таймі Зіна непогано підігрував в атаці, віддав пару класних передач на хід в чужий штрафний майданчик, і не його провина, що Гаверц з Тросаром не зуміли витиснути з них максимум. В ситуації з другим голом Ланса викинувся на гравця з м'ячем і створив вільну зону на фланзі для його партнера. Провина українця як гравця захисту очевидна, але будьмо відвертими, Зінченко так і не став кваліфікованим захисником. Артеті слід перестати тягнути кота за яйця, наслідуючи Пепа, і остаточно перевести Зіну з фланга в опорну зону, тим більше що він і так проводить там левову частину ігрового часу. Тоді і привозів в його виконанні стане значно менше, і користі попереду - значно більше.
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