Наполи – Реал, Ланс – Арсенал и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 3 октября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

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В центральных матчах дня итальянский «Наполи» принимает мадридский «Реал», а французский «Ланс» играет с лондонским «Арсеналом».

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур. 20 сентября

19:45. РБ Зальцбург (Англия) – Реал Сосьедад (Испания)

19:45. Унион Берлин (Германия) – Брага (Португалия)

22:00. Интер (Италия) – Бенфика (Португалия)

22:00. Копенгаген (Дания) – Бавария (Германия)

22:00. Ланс (Франция) – Арсенал (Англия)

22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция)

22:00. Наполи (Италия) – Реал Мадрид (Испания)

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания)

Видеотрансляция матчей

22:00. Интер (Италия) – Бенфика (Португалия)

22:00. Копенгаген (Дания) – Бавария (Германия)

22:00. Ланс (Франция) – Арсенал (Англия)

22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция)

22:00. Наполи (Италия) – Реал Мадрид (Испания)

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания)