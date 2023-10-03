Наполи – Реал, Ланс – Арсенал и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 3 октября проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов
Вечером 3 октября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.
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В центральных матчах дня итальянский «Наполи» принимает мадридский «Реал», а французский «Ланс» играет с лондонским «Арсеналом».
🏆 Лига чемпионов. 1-й тур. 20 сентября
- 19:45. РБ Зальцбург (Англия) – Реал Сосьедад (Испания)
- 19:45. Унион Берлин (Германия) – Брага (Португалия)
- 22:00. Интер (Италия) – Бенфика (Португалия)
- 22:00. Копенгаген (Дания) – Бавария (Германия)
- 22:00. Ланс (Франция) – Арсенал (Англия)
- 22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция)
- 22:00. Наполи (Италия) – Реал Мадрид (Испания)
- 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания)
Видеотрансляция матчей
22:00. Интер (Италия) – Бенфика (Португалия)
22:00. Копенгаген (Дания) – Бавария (Германия)
22:00. Ланс (Франция) – Арсенал (Англия)
22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция)
22:00. Наполи (Италия) – Реал Мадрид (Испания)
22:00. ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания)
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