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  4. ПСВ – Севилья – 2:2. Судьи отобрали победу у испанцев? Видео голов и обзор
Лига чемпионов
04 октября 2023, 04:07 |
54
0

ПСВ – Севилья – 2:2. Судьи отобрали победу у испанцев? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЧ в группе В

04 октября 2023, 04:07 |
54
0
ПСВ – Севилья – 2:2. Судьи отобрали победу у испанцев? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В между клубами ПСВ и «Севилья». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 52-й минуте арбитр не засчитал го Педросы, увидев игру рукой после просмотра VAR.

На 86-й минуте рефери назначил пенальти в ворота испанцев. На повторе кажется, что игрок ПСВ просто подскользнулся.

Лига чемпионов

Группа B. 2-й тур, 3 октября

ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 2:2

Голы: Люк дей Йонг, 86, Тезе, 89+5 – Гудель, 68, Эн-Несири, 87

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ПСВ Севилья Лига чемпионов видео голов и обзор Люк де Йонг Неманья Гудель Юссеф Эн-Несири
Источник Sport.ua
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