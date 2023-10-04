ПСВ – Севилья – 2:2. Судьи отобрали победу у испанцев? Видео голов и обзор

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В между клубами ПСВ и «Севилья». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 52-й минуте арбитр не засчитал го Педросы, увидев игру рукой после просмотра VAR.

На 86-й минуте рефери назначил пенальти в ворота испанцев. На повторе кажется, что игрок ПСВ просто подскользнулся.

Лига чемпионов

Группа B. 2-й тур, 3 октября

ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 2:2

Голы: Люк дей Йонг, 86, Тезе, 89+5 – Гудель, 68, Эн-Несири, 87