Арсенал ведет переговоры о новом контракте своего защитника
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Лондонский «Арсенал» ведет переговоры по новому контракту правого защитника Бенжамена Уайта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Действующее соглашение 25-летнего англичанина действует до 2026 года. Бен хочет продолжать играть за «Арсенал», переговоры идут положительно. Руководство «канониров» не вынуждено давать Уайту новый контракт, но они хотят наградить его повышенной зарплатой, благодаря чему можно еще и увеличить срок действия соглашения.
В этом сезоне Бен Уайт провел 10 матчей во всех турнирах за «Арсенал», отличившись 1 голевой передачей. В АПЛ защитник отыграл 100% возможных игровых минут.
🏴 New round of talks will take place soon for Ben White to discuss new contract at Arsenal, as called on Sunday. Positive feeling as it's advancing.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023
White wants to stay, Arsenal are not under pressure but want to reward Ben with new long term deal and also improved salary. pic.twitter.com/7oFTBbBRKH
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