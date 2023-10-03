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Англия
03 октября 2023, 14:43 |
102
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Арсенал ведет переговоры о новом контракте своего защитника

Бенжамен Вайт нужен Микелю Артети

03 октября 2023, 14:43 |
102
0
Арсенал ведет переговоры о новом контракте своего защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Уайт

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры по новому контракту правого защитника Бенжамена Уайта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 25-летнего англичанина действует до 2026 года. Бен хочет продолжать играть за «Арсенал», переговоры идут положительно. Руководство «канониров» не вынуждено давать Уайту новый контракт, но они хотят наградить его повышенной зарплатой, благодаря чему можно еще и увеличить срок действия соглашения.

В этом сезоне Бен Уайт провел 10 матчей во всех турнирах за «Арсенал», отличившись 1 голевой передачей. В АПЛ защитник отыграл 100% возможных игровых минут.

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Бен Уайт Арсенал Лондон продление контракта Фабрицио Романо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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