Алькарас сыграет с Синнером. Стали известны полуфиналисты АТР 500 в Пекине
В нижней части сетки соревнований в Китае встретятся Зверев и Медведев
2 октября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 500 в Пекине (Китай).
Первый сеяный соревнований Карлос Алькарас в двух сетах уверенно обыграл Каспера Рууда. В полуфинале испанец встретится с Янником Синнером. Итальянец выиграл у Григора Димитрова.
В полуфинале в нижней части сетки турнира сыграют Александр Зверев и Даниил Медведев.
АТР 500 Пекин. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [7] – 6:4, 6:2
Григор Димитров – Янник Синнер [6] – 4:6, 6:3, 2:6
Нижняя часть сетки
Александр Зверев [8] – Николас Харри – 6:1, 6:7 (5:7), 6:3
Уго Умбер – Даниил Медведев [2] – 4:6, 6:3, 1:6
The final 4 in Beijing! 🔥— ATP Tour (@atptour) October 2, 2023
What are your early predictions...? 👀@ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/dqVoSBqvj0
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