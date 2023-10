Алькарас сыграет с Синнером. Стали известны полуфиналисты АТР 500 в Пекине

2 октября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 500 в Пекине (Китай).

Первый сеяный соревнований Карлос Алькарас в двух сетах уверенно обыграл Каспера Рууда. В полуфинале испанец встретится с Янником Синнером. Итальянец выиграл у Григора Димитрова.

В полуфинале в нижней части сетки турнира сыграют Александр Зверев и Даниил Медведев.

АТР 500 Пекин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [7] – 6:4, 6:2

Григор Димитров – Янник Синнер [6] – 4:6, 6:3, 2:6

Нижняя часть сетки

Александр Зверев [8] – Николас Харри – 6:1, 6:7 (5:7), 6:3

Уго Умбер – Даниил Медведев [2] – 4:6, 6:3, 1:6

