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Украина. Премьер лига
28 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 29 сентября 2023, 00:09
730
1

Украинский хавбек Шахтера всерьез заинтересовал скаутов Ювентуса

В туринском клубе Георгия Судакова рассматривают как замену Анхелю Ди Марии

28 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 29 сентября 2023, 00:09
730
1
Украинский хавбек Шахтера всерьез заинтересовал скаутов Ювентуса
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Итальянский «Ювентус» всерьез заинтересован в покупке украинского хавбека Шахтера Георгия Судакова.

В «Юве» продолжают искать хорошую замену Анхелю Ди Марии, который ушел в португальскую «Бенфику».

В планах бьянконери на 2024 год после летнего прощания с аргентинцем – добавить в команду Массимилиано Аллегри футболиста, у которого есть дриблинг, который умеет бить по воротам и отдавать голевые передачи, что могло бы усилить атакующее звено туринской команды.

Такой кандидатурой может стать 21-летний атакующий хавбек «Шахтера» Георгий Судаков. Украинского футболиста уже несколько раз просматривали вживую представители «Ювентуса», как в Лиге чемпионов, так и в составе сборной Украины.

Судаков им понравился своим сочетанием качества и потенциала. Хотя это уже сильный футболист, ему еще есть куда расти.

У Юве остается в силе вариант приобретения Доменико Берарди из «Сассуоло», который уже был предметом переговоров в августе и стал главным героем недавнего матча с Юве (4:2), где он забил один из голов своей команды.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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-PhoeniX-
Ну да. Сейчас Шахта объявит за него 40-50 млн. А Юве пальцем у виска покрутит. На том и закончится
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