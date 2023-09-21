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Италия
21 сентября 2023, 17:05 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:12
653
4

Судаков находится в поле зрения Ювентуса

«Старая синьора» следит за украинцем

21 сентября 2023, 17:05 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:12
653
4
Судаков находится в поле зрения Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков может сменить Украинскую Премьер-лигу на итальянскую Серии А.

Сообщается, что интерес к 21-летнему Судакову проявляет туринский «Ювентус». Впрочем, есть информация, что за хавбеком наблюдает не только «старая синьора», а и другие европейские клубы.

Впрочем, «Ювентус» якобы уже зондирует почву относительно возможного трансфера украинца.

В нынешнем сезоне Георгий Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 4 матча и забил один гол.

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Источник Calciomercato
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Комментарии 4
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Перець
Де він тільки не знаходиться 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Роман Романченков
Сікан не перебуває?
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+2
Kovalchuk
Да не только Ювентуса, арабы готовы 100 лямов выложить
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+1
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