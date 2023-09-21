Италия21 сентября 2023, 17:05 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:12
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Судаков находится в поле зрения Ювентуса
«Старая синьора» следит за украинцем
21 сентября 2023, 17:05 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:12
653
4
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков может сменить Украинскую Премьер-лигу на итальянскую Серии А.
Сообщается, что интерес к 21-летнему Судакову проявляет туринский «Ювентус». Впрочем, есть информация, что за хавбеком наблюдает не только «старая синьора», а и другие европейские клубы.
Впрочем, «Ювентус» якобы уже зондирует почву относительно возможного трансфера украинца.
В нынешнем сезоне Георгий Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 4 матча и забил один гол.
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