Судаков находится в поле зрения Ювентуса

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков может сменить Украинскую Премьер-лигу на итальянскую Серии А.

Сообщается, что интерес к 21-летнему Судакову проявляет туринский «Ювентус». Впрочем, есть информация, что за хавбеком наблюдает не только «старая синьора», а и другие европейские клубы.

Впрочем, «Ювентус» якобы уже зондирует почву относительно возможного трансфера украинца.

В нынешнем сезоне Георгий Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 4 матча и забил один гол.