Свентек выиграла первый матч после потери статуса первой ракетки мира

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 500 в Токио (Япония).

В 1/8 финала соревнований полька, которая посеяная под первым номером, в двух сетах обыграла Маи Хонтаму (Япония, WTA 148) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 500 Токио. Хард. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Маи Хонтама (Япония) – 6:4, 7:5

В первой партии Ига проигрывала 1:4 с двумя брейками, но смогла совершить камбек и взять сет.

Это была 2-я встреча девушек. Полька дважды обыграла японку.

Свентек выиграла первый матч после потери статуса первой ракети мира. Ига не смогла защитить титул US Open 2023 и после 75 недель на вершине рейтинга WTA уступила место Арине Соболенко.

В четвертьфинале турнира в Токио Свентек встретится с Вероникой Кудерметовой.

