Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант Таловеров снял проклятие. Плимут одержал первую победу с осени
Чемпионшип
01 февраля 2025, 17:09 |
1255
1

Дебютант Таловеров снял проклятие. Плимут одержал первую победу с осени

Завершена серия из 15 матчей без побед

01 февраля 2025, 17:09 |
1255
1
Дебютант Таловеров снял проклятие. Плимут одержал первую победу с осени
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

«Плимут» выиграл матч в чемпионате впервые с осени в поединке против «Вест Бромвича», в котором дебютировал украинский защитник Максим Таловеров.

1 февраля состоялась встреча 30-го тура Чемпионшипа между командами «Плимут» и «Вест Бромвич». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Победа над «Вест Бромвичем» завершила серию из 15 матчей без побед в чемпионате. Последняя победа английского клуба была в ноябре 2024 года против «Портсмута» (1:0).

Команда Таловерова располагается на последнем месте в турнирной таблице второго английского дивизиона (5 побед, 10 ничьих, 15 поражений). Сам 24-летний украинец перешел в английский клуб из австрийского «ЛАСК» этой зимой. Сумма трансфера составила 1,75 миллиона фунтов.

По теме:
Эланга – третий игрок в истории Ноттингема по количеству ассистов в АПЛ
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
ВИДЕО. Как Эвертон забил Лестеру за 10 секунд и установил 2 клубных рекорда
Вест Бромвич Плимут чемпионат Англии по футболу Максим Таловеров статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Футбол | 01 февраля 2025, 09:01 2
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного

«Ньюкасл» нацелился на трансфер украинца

В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
Футбол | 01 февраля 2025, 13:26 11
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского

Юрий Коротун прокомментировал трансфер украинского защитника

«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
Футбол | 01.02.2025, 17:19
«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Футбол | 01.02.2025, 08:00
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Бокс | 01.02.2025, 03:24
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
Вест Бромвіч був на 5 місці, тож це не просто перемога
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 56
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
31.01.2025, 08:01 1
Бокс
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 1
Бокс
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
31.01.2025, 01:18 3
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 8
Футбол
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
31.01.2025, 08:26
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем