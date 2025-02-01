Дебютант Таловеров снял проклятие. Плимут одержал первую победу с осени

«Плимут» выиграл матч в чемпионате впервые с осени в поединке против «Вест Бромвича», в котором дебютировал украинский защитник Максим Таловеров.

1 февраля состоялась встреча 30-го тура Чемпионшипа между командами «Плимут» и «Вест Бромвич». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Победа над «Вест Бромвичем» завершила серию из 15 матчей без побед в чемпионате. Последняя победа английского клуба была в ноябре 2024 года против «Портсмута» (1:0).

Команда Таловерова располагается на последнем месте в турнирной таблице второго английского дивизиона (5 побед, 10 ничьих, 15 поражений). Сам 24-летний украинец перешел в английский клуб из австрийского «ЛАСК» этой зимой. Сумма трансфера составила 1,75 миллиона фунтов.