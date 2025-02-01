Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вырвали победу в конце матча. Карпаты обыграли Железничар
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 17:24 |
370
0

Вырвали победу в конце матча. Карпаты обыграли Железничар

Команда Владислава Лупашко сыграла второй матч за два дня

01 февраля 2025, 17:24 |
370
0
Вырвали победу в конце матча. Карпаты обыграли Железничар
ФК Карпаты

«Карпаты» сыграли очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником львовского клуба стал «Железничар» из Боснии и Герцеговины.

В своем чемпионате «Железничар» занимает четвертое место. В 17 матчах команда набрала 35 очков (11 побед, 2 ничьи и четыре поражения).

«Карпаты» сразу взялись за дело и на 6-й минуте Игорь Краснопир реализовал выход один на один. На 15-й минуте Бруниньо пробил в штангу, а Владислав Клименко добил мяч в сетку.

На 29-й минуте Матей Цветаноски обводящим ударом сократил отставание. В компенсированной время Атан Фочу сравнял счет, но Павел Полегенько все же принес «Карпатам» победу.

Товарищеский матч. 1 февраля. Белек, Турция

«Карпати» (Львов, Украина) – «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина) – 3:2

Голы: Краснопир, 6, Клименко, 15, Полегенько, 90+6 – Цветаноски, 29, Фочо, 90+2.

"Карпаты": Домчак (Колесник, 85), Сыч, Жан Педрозу, Стецьков, Клименко, Альварес (Танда, 73, Бабогло, 87), Чачуа (Федор, 80), Бруниньо (Стенио, 73), Шах (Резник, 90) +1), Подлепенец (Костенко, 77, Киричок, 87), Краснопир (Полегенько, 83).

"Железничар": Муфтич (Абдулахович, 71), Галич, Кавнич (Шукилович, 46), Карамарко, Маркович (Одинака, 71), Каряшевич, Радовац (Аль-Жабер, 71), Цветаноски (Радинович, 71), Данмич , 77), Шошич (Мирчевски, 71), Крпич (Больевич, 71).

По теме:
Разгром от австрийцев. Оболонь проиграла второй команде Рапида
Тлумак приносит победу. Рух в спарринге обыграл Грацер
Левый Берег – Фратрия Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Железничар Сараево Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Игорь Краснопир Владислав Клименко (футболист) Павел Полегенько
Сергій Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Футбол | 01 февраля 2025, 01:35 15
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика

Результат ожидают в первых числах февраля

Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»
Футбол | 01 февраля 2025, 10:01 9
Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»
Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»

Сергей Кривцов рассказал о возможных вариантах для продолжения карьеры

Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Бокс | 01.02.2025, 08:48
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
Футбол | 01.02.2025, 17:19
«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Бокс | 01.02.2025, 09:22
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
31.01.2025, 13:10
Другие виды
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 8
Футбол
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 325
Футбол
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 56
Футбол
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
31.01.2025, 21:07 5
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем