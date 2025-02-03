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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 15:29 | Обновлено 03 февраля 2025, 15:30
149
0

Карпаты – Железничар – 3:2. Вырвали победу. Видео голов и обзор

Команда Владислава Лупашко забила решающий мяч в компенсированное время

03 февраля 2025, 15:29 | Обновлено 03 февраля 2025, 15:30
149
0
Карпаты – Железничар – 3:2. Вырвали победу. Видео голов и обзор
ФК Карпаты

«Карпаты» сыграли очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником львовского клуба стал боснийский «Железничар».

В чемпионате Боснии и Герцеговины «Железничар» занимает четвертое место. В 17 матчах команда набрала 35 очков (11 побед, 2 ничьи и четыре поражения).

«Карпаты» сразу взялись за дело и забили два быстрых гола. На 6-й минуте Игорь Краснопир реализовал выход один на один. На 15-й минуте Бруниньо пробил в штангу, а Владислав Клименко добил мяч в сетку.

На 29-й минуте Матей Цветаноски обводящим ударом сократил отставание боснийского клуба. В компенсированной время Атан Фочу сравнял счет, однако Павел Полегенько все же принес «Карпатам» победу, забив на 6-й компенсированной минуте.

Товарищеский матч. 1 февраля. Белек, Турция

«Карпати» (Львов, Украина) – «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина) – 3:2

Голы: Краснопир, 6, Клименко, 15, Полегенько, 90+6 – Цветаноски, 29, Фочо, 90+2.

«Карпаты»: Домчак (Колесник, 85), Сыч, Жан Педрозу, Стецьков, Клименко, Альварес (Танда, 73, Бабогло, 87), Чачуа (Федор, 80), Бруниньо (Стенио, 73), Шах (Резник, 90) +1), Подлепенец (Костенко, 77, Киричок, 87), Краснопир (Полегенько, 83).

«Железничар»: Муфтич (Абдулахович, 71), Галич, Кавнич (Шукилович, 46), Карамарко, Маркович (Одинака, 71), Каряшевич, Радовац (Аль-Жабер, 71), Цветаноски (Радинович, 71), Данмич , 77), Шошич (Мирчевски, 71), Крпич (Больевич, 71).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергій Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
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