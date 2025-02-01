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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
01.02.2025 14:30 – перерыв 2 : 1
Железничар Сараево
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 14:53 | Обновлено 01 февраля 2025, 14:57
118
0

Карпаты – Железничар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

01 февраля 2025, 14:53 | Обновлено 01 февраля 2025, 14:57
118
0
Карпаты – Железничар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» проводят контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет боснийский клуб Железничар Сараево.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовской команды запланирован на 1 февраля в 14:30 в Турции.

Карпаты – Железничар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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