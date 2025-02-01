01.02.2025 14:30 – перерыв 2 : 1
Украина. Премьер лига01 февраля 2025, 14:53 | Обновлено 01 февраля 2025, 14:57
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Карпаты – Железничар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
01 февраля 2025, 14:53 | Обновлено 01 февраля 2025, 14:57
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Львовские «Карпаты» проводят контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет боснийский клуб Железничар Сараево.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовской команды запланирован на 1 февраля в 14:30 в Турции.
Карпаты – Железничар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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