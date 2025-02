Ноттингем забил больше всего голов в матче лиги за последние 34 года

«Ноттингем Форест» одержал самую крупную победу в чемпионате с апреля 1991 года.

1 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между командами «Ноттингем Форест» и «Брайтон». Матч завершился победой владельцев поля со счетом 7:0.

Последний раз «Ноттингем» выигрывал поединок лиги с большим счетом 34 года назад в матче против «Челси». «Брайтон» установил антирекорд – самое крупное поражение с сезона 1958/59 (против «Мидлсбро» - 0:9).

В этом розыгрыше АПЛ «Ноттингем» находится на третьей строчке в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).

