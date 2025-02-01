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  4. «Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
Италия
01 февраля 2025, 17:19 |
1220
0

«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко

Артем разговаривал с Эдином перед переходом в Рому

01 февраля 2025, 17:19 |
1220
0
«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик рассказал, о чем он разговаривал с бывшим нападающим римского клуба Эдином Джеко перед своим трансфером из «Жироны» прошлым летом.

«Я знаю, что меня сравнивают с Джеко. Я разговаривал с Эдином перед тем, как приехать сюда, и он объяснил мне, как трудно быть нападающим в Риме.

Это город, который живет футболом 24 часа в сутки, и болельщики хотят, чтобы ты забивал в каждом матче. Я это понимаю и ожидал этого. Но даже у Джеко были проблемы в первом сезоне.

Но я многому научился за эти месяцы и сейчас я уверен в себе», – приводит слова украинского нападающего Il Messaggero.

Также Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».

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«Это была моя ошибка». Довбик назвал причину неудачного дебюта за Рому
Артем Довбик Рома Рим Эдин Джеко чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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