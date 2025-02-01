«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик рассказал, о чем он разговаривал с бывшим нападающим римского клуба Эдином Джеко перед своим трансфером из «Жироны» прошлым летом.

«Я знаю, что меня сравнивают с Джеко. Я разговаривал с Эдином перед тем, как приехать сюда, и он объяснил мне, как трудно быть нападающим в Риме.

Это город, который живет футболом 24 часа в сутки, и болельщики хотят, чтобы ты забивал в каждом матче. Я это понимаю и ожидал этого. Но даже у Джеко были проблемы в первом сезоне.

Но я многому научился за эти месяцы и сейчас я уверен в себе», – приводит слова украинского нападающего Il Messaggero.

Также Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».