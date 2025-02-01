Борнмут – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ
1 февраля в 17:00 стартовал матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем».
Игра проходит на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
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Украинский центрбек хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе. Перед матчем в турнирной таблице «Ливерпуль» с 53 очками занимает первое место. «Борнмут» набрал 40 пунктов и занимает седьмую позицию.
Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля
Борнмут – Ливерпуль – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Салах, 30 (пен)
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