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Англия
01 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:45
542
0

Борнмут – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ

01 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:45
542
0
Борнмут – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в 17:00 стартовал матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем».

Игра проходит на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский центрбек хозяев Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе. Перед матчем в турнирной таблице «Ливерпуль» с 53 очками занимает первое место. «Борнмут» набрал 40 пунктов и занимает седьмую позицию.

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля

Борнмут – Ливерпуль – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Салах, 30 (пен)

ГОЛ! 0:1 Салах, 30

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Борнмут - Ливерпуль видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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