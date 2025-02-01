ВИДЕО. Как Эвертон забил Лестеру за 10 секунд и установил 2 клубных рекорда
Забитым мячом отличился хавбек Абдулайе Дукуре
1 февраля в 17:00 стартовал матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Лестером».
Игра проходит на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
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В начале встречи хозяева быстро отдали мяч вратарю Джордану Пикфорду, который забросил его в пределы штрафной площади соперников. Полузащитник «ирисок» Абдулае Дукуре принял передачу и забил гол на 10-й секунде поединка.
Это взятие ворот стало самым быстрым в истории на стадионе «Гудисон Парк», а также самым быстрым голом игрока «Эвертона» в истории.
Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля
Эвертон – Лестер – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Дукуре, 1, Бету, 6
ВИДЕО. Как Эвертон забил Лестеру за 10 секунд и установил 2 клубных рекорда
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