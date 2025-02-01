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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 16:53 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:24
323
0

Тлумак приносит победу. Рух в спарринге обыграл Грацер

Решающим стал гол Юрия Тлумака в середине второго тайма

01 февраля 2025, 16:53 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:24
323
0
Тлумак приносит победу. Рух в спарринге обыграл Грацер
ФК Рух

«Рух» сыграл очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником львовской команды стал австрийский клуб «Грацер».

В чемпионате Австрии «Грацер» занимает одиннадцатое место и ведет борьбу за выживание. В 16 матчах команда набрала 12 очков (2 победы, 6 ничьих и 8 поражений).

В первой половине матча игроки «Руха» действовали активнее и создали больше моментов, чем соперник. Однако реализовать свое преимущество львовская команда смогла только после перерыва. На 66-й минуте Юрий Тлумак замкнул передачу Олега Горина. Гол Тлумака так и остался единственным в этом матче.

Товарищеский матч. 1 февраля. Словения

«Рух» (Украина) – «Грацер» (Австрия) 1:0

Гол: Тлумак (66).

«Рух»: Ледвий, Лях, Холод (Фицик, 75), Дидык, Слюбик (Рябов, 75), Роман, Горин, Пастух, Тлумак, Карабин, Климчук.

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Рух Львов Грацер (ГАК) учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Юрий Тлумак Олег Горин
Сергій Турчак Источник: ФК Рух Львов
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