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Товарищеские матчи
Рух Львов
01.02.2025 14:30 – 49 0 : 0
ГАК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:02
59
0

Рух Львов – Грацер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

01 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:02
59
0
Рух Львов – Грацер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.

Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Грацер» (ГАК).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 1 февраля в 14:30

Рух Львов – Грацер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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