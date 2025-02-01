Украина. Премьер лига01 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:02
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Рух Львов – Грацер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
01 февраля 2025, 15:00 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:02
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Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.
Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Грацер» (ГАК).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовский команды запланирован на 1 февраля в 14:30
Рух Львов – Грацер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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