Рух – Грацер – 1:0. Гол Тлумака приносит победу. Видео гола и обзор

«Рух» сыграл очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником львовской команды стал австрийский клуб «Грацер».

В своем чемпионате «Грацер» занимает одиннадцатое место и ведет борьбу за выживание. В 16 матчах команда набрала 12 очков (2 победы, 6 ничьих и 8 поражений).

В первой половине матча футболисты «Руха» действовали активнее и создали больше моментов, чем игроки «Грацера». Однако реализовать свое преимущество львовская команда смогла только после перерыва. На 66-й минуте Юрий Тлумак замкнул передачу Олега Горина. Гол Тлумака так и остался единственным в этом матче и принес «Руху» победу.

Товарищеский матч. 1 февраля. Словения

«Рух» (Украина) – «Грацер» (Австрия) – 1:0

Гол: Тлумак (66).

«Рух»: Ледвий, Лях, Холод (Фицик, 75), Дидык, Слюбик (Рябов, 75), Роман, Горин, Пастух, Тлумак, Карабин, Климчук.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча