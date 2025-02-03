Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Грацер – 1:0. Гол Тлумака приносит победу. Видео гола и обзор
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 16:04 | Обновлено 03 февраля 2025, 16:51
137
0

Рух – Грацер – 1:0. Гол Тлумака приносит победу. Видео гола и обзор

Гол Юрия Тлумака в середине второго тайма стал единственным в игре

03 февраля 2025, 16:04 | Обновлено 03 февраля 2025, 16:51
137
0
Рух – Грацер – 1:0. Гол Тлумака приносит победу. Видео гола и обзор
ФК Рух

«Рух» сыграл очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником львовской команды стал австрийский клуб «Грацер».

В своем чемпионате «Грацер» занимает одиннадцатое место и ведет борьбу за выживание. В 16 матчах команда набрала 12 очков (2 победы, 6 ничьих и 8 поражений).

В первой половине матча футболисты «Руха» действовали активнее и создали больше моментов, чем игроки «Грацера». Однако реализовать свое преимущество львовская команда смогла только после перерыва. На 66-й минуте Юрий Тлумак замкнул передачу Олега Горина. Гол Тлумака так и остался единственным в этом матче и принес «Руху» победу.

Товарищеский матч. 1 февраля. Словения

«Рух» (Украина) – «Грацер» (Австрия) – 1:0

Гол: Тлумак (66).

«Рух»: Ледвий, Лях, Холод (Фицик, 75), Дидык, Слюбик (Рябов, 75), Роман, Горин, Пастух, Тлумак, Карабин, Климчук.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Рух – Штурм Грац – 3:2. Победили резервистов. Видео голов и обзор
Футзальная сборная Украины U-19 второй раз обыграла команду Молдовы U-19
Колос – Петровац – 3:0. Уверенная победа на сборах. Видео голов и обзор
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Олег Горин Рух Львов Юрий Тлумак Грацер (ГАК) видео голов и обзор
Сергій Турчак Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити договорился с Порту о переходе полузащитника
Футбол | 03 февраля 2025, 16:37 0
Манчестер Сити договорился с Порту о переходе полузащитника
Манчестер Сити договорился с Порту о переходе полузащитника

Ніко Гонсалес найближчим часом стане гравцем АПЛ

КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
Бокс | 03 февраля 2025, 08:45 0
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»

Промоутер сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер

Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Теннис | 02.02.2025, 17:22
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Футбол | 03.02.2025, 09:48
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Другие виды | 02.02.2025, 20:49
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 7
MMA
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
01.02.2025, 19:22
Бокс
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
01.02.2025, 23:16
Футбол
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
02.02.2025, 08:20 7
Футбол
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучше отца
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучше отца
01.02.2025, 23:54 5
Футбол
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
02.02.2025, 19:25 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем