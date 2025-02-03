Рух – Грацер – 1:0. Гол Тлумака приносит победу. Видео гола и обзор
Гол Юрия Тлумака в середине второго тайма стал единственным в игре
«Рух» сыграл очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником львовской команды стал австрийский клуб «Грацер».
В своем чемпионате «Грацер» занимает одиннадцатое место и ведет борьбу за выживание. В 16 матчах команда набрала 12 очков (2 победы, 6 ничьих и 8 поражений).
В первой половине матча футболисты «Руха» действовали активнее и создали больше моментов, чем игроки «Грацера». Однако реализовать свое преимущество львовская команда смогла только после перерыва. На 66-й минуте Юрий Тлумак замкнул передачу Олега Горина. Гол Тлумака так и остался единственным в этом матче и принес «Руху» победу.
Товарищеский матч. 1 февраля. Словения
«Рух» (Украина) – «Грацер» (Австрия) – 1:0
Гол: Тлумак (66).
«Рух»: Ледвий, Лях, Холод (Фицик, 75), Дидык, Слюбик (Рябов, 75), Роман, Горин, Пастух, Тлумак, Карабин, Климчук.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ніко Гонсалес найближчим часом стане гравцем АПЛ
Промоутер сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер