Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира

Две прошлые неделю женщины провели на кортах US Open. Лучшей в Нью-Йорке стала американка Коко Гофф, которая впервые поднялась в топ-3 одиночного разряда.

Также состоялась и смена первой ракетки мира, Ига Свёнтек после 75 недель уступила свою позицию Арине Соболенко.

Также стоит отметить, что Маркета Вондроушова поднялась на шестое место, это ее личный рекорд. Также личное достижение обновила еще одна чешка Каролина Мухова (8). Полуфиналистка Мэдисон Киз вплотную приблизилась к возвращению в первую десятку.

Дебютами в топ-50 отметились Пейтон Стернс и Ван Синьюй.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина поднялась на одно место, Ангелина Калинина сохранила свою позицию. Леся Цуренко вернулась в топ-40, Марта Костюк и Катерина Байндл немного потеряли. Даяна Ястремская еще на 5 позиций подтянулась к первой сотне, а Дарья Снигур упала на 24 места. Еще несколько украинок показали неплохой прогресс.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила теряет позиции и ей уже в спину дышит Марта Костюк. Надежда Киченок близка к возвращению в топ-50, также немного добавили Катерина Володько и Юлия Стародубцева. В пятой сотне у нас есть еще сестры Колб и Катарина Завацкая.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Арина Соболенко увеличила отрыв от Иги Свёнтек. Коко Гофф поднялась на третью позицию, опередив Рыбакину и Пегулу. Мэдисон Киз и здесь вплотную приблизилась к лучшим – она девятая.

Чемпионская гонка WTA

В Чемпионской гонке Свитолина, Цуренко и Ястремская поднялись на одну строчку, все остальные немного потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA