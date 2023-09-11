Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок

143-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису получился во многом прогнозируемым, но не без сюрпризов. В большинстве они были не всегда приятны для украинских болельщиков, но в целом для фанатов этого вида спорта было на что посмотреть.

Главным результатом проведения американского мейджора стало то, что в новой редакции мирового рейтинга сменятся первые ракетки мира во всех разрядах. Новак Джокович опередит Карлоса Алькараса, Арина Соболенко потеснит Игу Свёнтек, вместо Нила Скупски парный мужской рейтинг возглавит Остин Крайчек, Катерина Синякова уступит место Коко Гофф и Джессике Пегуле.

Мужской одиночный разряд. Финал

Новак Джокович [2] – Даниил Медведев [3] – 6:3, 7:6(5), 6:3

Перед стартом турнира мало кто сомневался в том, что титул разыграют Карлос Алькарас и Новак Джокович. Все же они выглядели на голову выше своих оппонентов, а Даниил Медведев, который в последние годы мог конкурировать с великими на харде, подходил к турниру не в лучшей форме. После жеребьевки стало ясно, что остановить Джоковича на пути в финал может только серьезная травма или форс-мажор на корте, шансы на это были небольшие. Новак пощекотал нервы своим болельщикам лишь в одном матче, отдав два первых сетах соотечественнику Ласло Дьере. За последние годы это стало привычной ситуацией для Джоковича. В 2021-м он отыгрался с 0:2 по сетам в финале Ролан Гаррос против Стефаноса Циципаса, в прошлом году совершил подобный камбэк в 1/4 финала Уимблдона против Янника Синнера. Всего в карьере серба теперь 7 побед с таким голливудским сценарием. До показателя Федерера осталось выиграть еще один такой матч.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Медведев в этот раз явно не чувствовал такого большого давления как раньше, и это ему, возможно, помогло. Уже в третьем круге он легко одолел набравшего серьезный ход аргентинца Себастьяна Баэса, после чего стало ясно, что победитель US Open 2021 здесь явно метит как минимум в полуфинал. Далее были победы над такими неплохими теннисистками, как Алекс де Минаур и Андрей Рублев, но их уровень явно не дотягивает до топ-4 на мейджорах (к примеру, Рублев проиграл 9 из 9 четвертьфиналов). В полуфинале Медведев в четырех сетах переиграл Алькараса, что удивило многих, самый ожидаемый финал не состоялся.

В матче за титул Джокович играл увереннее и кроме тай-брейка второго сета не возникало сомнений в его победе. Новак выиграл 24-й титул Grand Slam, три из которых в этом сезоне. Он оторвался на 2 титула от Надаля и на 4 – от Федерера. У женщин 24 титула выигрывала Маргарет Корт. В 36 лет и 111 дней серб стал самым возрастным победителем Открытого чемпионата США по теннису.

Из другого интересного стоит отметить, что после поражения от Майкла Ммо во втором круге карьеру завершил Джон Изнер. Он сыграл рекордное количество тай-брейков в истории – 829. Ассоциация профессионального пиклбола пригласила в свой вид спорта Джека Сока и Эжени Бушар. Похоже, что на этом они с теннисом уже закончили.

Лучший матч

Второй круг

Доминик Штрикер [Q] – Стефанос Циципас [7] – 7:5, 6:7(2), 6:7(5), 7:6(6), 6:3

Циципас неудачно выступал на американских турнирах, но имел хорошую возможность наверстать упущенное на US Open. В прошлом году грек выбыл здесь в первом раунде и над ним не тяготела проблема защиты очков. Тем не менее, в Нью-Йорке у него снова ничего не вышло. На этот раз он не смог дойти даже до рекордного для себя третьего круга. Уже во втором раунде 21-летний Доминик Штрикер выдал против Циципаса эпичную 5-сетовую зарубу с тремя тай-брейками, в которой швейцарец оказался успешнее, хотя Стефанос и подавал на матч в четвертой партии. По истечение 4 часов и 10 минут Доминик отпраздновал первую в карьере победу над соперником из топ-10. Штрикер выиграл еще один пятысетовик против Бенджамена Бонзи, но в четвертом раунде ничего не смог противопоставить американцу Тейлору Фритцу.

Прорыв турнира – Бен Шелтон, Ринки Хидзиката, Маттео Арнальди

В этом году сразу несколько молодых теннисистов отлично проявили себя на US Open. Дальше всех дошел 20-летний Бен Шелтон. Он уже привлек к себе внимание на Открытом чемпионате Австралии, где только в 1/4 финала был остановлен соотечественником Томми Полом, который практикует оставлять автографы на лбу и туалетной бумаге. В Нью-Йорке их встреча повторилась стадией ранее и Шелтон взял реванш. Также он обыграл Доминика Тима, Аслана Карацева, а в четвертьфинале остановил прошлогоднего полуфиналиста Фрэнсиса Тиафо. В полуфинале Шелтона поставил на место лишь Новак Джокович, который лучше всех в мире знает, как играть против теннисистов с подачей более 230 км/ч. У серба 13-0 в карьере против представителей США на US Open, более того, он ни разу не проигрывал им здесь больше одного сета. После завершения матча серб сымитировал фирменное празднование Шелтона, что было довольно странно, ведь Бен никогда не проявлял к нему неуважения. Американец вроде как не обиделся, заявив, что победитель может делать на корте все, что захочет. Самое интересное заключается в том, что Шелтон в этом сезоне суммарно выиграл 10 матчей на мейджорах и 7 матчей на всех остальных турнирах уровня ATP. С понедельника Бен будет в топ-20, хотя еще год назад был за пределами топ-150.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

22-летний Ринки Хидзиката до этого сезона был известен больше как игрок на уровне ITF и челленджеров, но прогресс был постоянный. На Australian Open он впервые выиграл матч одиночного разряда, а в парном вобщем добыл титул в дуэте с Джейсоном Кублером. На US Open у Хидзикаты была хорошая сетка, сначала он обыграл Павла Котова, потом легко разобрался с Мартоном Фучовичем и впервые пробился во вторую неделю мейджора после победы над китайцем Чжаном Чжичженем. В 1/8 финала Хидзикату остановил Френсис Тиафо.

Маттео Арнальди только с этого сезона начал играть в основе турниров Grand Slam, во Франции ему даже удалось преодолеть стартовый раунд. На кортах Нью-Йорка 22-летний итальянец оказался сильнее Джейсона Кублера (отказ), Артура Фиса, а также Кэмерона Норри. Лишь в четвертом раунде Арнальди обыграл лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас.

Главные неудачники – Каспер Рууд и Хольгер Руне

Норвежский теннисист не смог защитить прошлогодний финал и опуститься на четыре позиции в мировом рейтинге. В Нью-Йорке уроженца Осло уже во втором круге остановил Чжан Чжичжень. Большего ожидали и от Хольгера Руне, который находился в этой же четверти турнирной сетки, но представитель Дании защищал всего третий раунд и вылет в первом же матче не сильно пошатнул его позиции. Чего нельзя сказать о его тренере – после завершения соревнований сотрудничество с Патриком Муратоглу было прекращено.

Любимец фортуны – Борна Гойо

Борна Гойо начал борьбу в квалификации, а в основе по неплохой сетке также дошел до четвертого раунда. В первом раунде ему в соперники достался боливиец Уго Дельен. Во втором раунде мог быть Феликс Оже-Альяссим, но канадец проиграл Маккензи Макдональду. В третьем Борна мог сыграть против 20-й ракетки турнира Франсиско Черундоло, но тот проиграл чеху Иржи Веселы. Всех неожиданных победителей Борна обыграл сам и дошел до босса – в 1/8 финала его встретил Новак Джокович. Хорват не стал мальчиком для битья, но и особых шансов не наблюдалось. Серб выиграл за 2,5 часа в трех партиях.

Наши

В этом году два украинца были представлены в квалификации. Виталий Сачко и Алексей Крутых дебютировали на американском мейджоре с поражений, но даже их присутствие здесь не может не радовать. Виталий сейчас проводит один из лучших отрезков за последнее время и постоянно прогрессирует, а у Алексея наметился спад. С середины июня он не выигрывает матчей.

Женский одиночный разряд. Финал

Коко Гофф [6] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 6:3, 6:2

19-летняя американка подошла к турниру в невероятной форме, выиграв турниры в Вашингтоне и Цинциннати. Именно во время американской серии впервые чувствовалось, что Гофф стала целостной теннисисткой, практически без уязвимых мест. За последнее время она улучшила не только защитные навыки и стала лучше в движении, но и добавила в игровом интеллекте. Сейчас это уже теннисистка, которая может вносить серьезные коррективы в свою игру во время поединка, ранее такое за ней наблюдалось нечасто.

В целом, вряд ли титул Коко стал для кого-то неожиданностью. Ей уже давно предрекали славу сестер Уильямс, в 2019-м она дошла до четвертого круга Уимблдона и стало ясно, что большие победы не обойдут ее стороной. С того времени она играла в финале Ролан Гаррос и часто показывала высокие результаты на мейджорах. На этот раз все сошлось воедино и американка впервые подняла титул над головой. Гофф стала первой американской тинейджеркой с 1999 года (после Серены Уильямс в Нью-Йорке), кто смог выиграть турнир Grand Slam в одиночном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Путь в финал для Коко был не из простых. В первом раунде она отдала сет немке Лауре Зигемунд, после чего разобралась с 16-летней Миррой Андреевой. Далее были трехсетовые победы над Элизе Мертенс и Каролин Возняцки с полным доминированием в финальной партии. В 1/4 финала не состоялась встреча против первой ракетки мира Иги Свёнтек, а Алена Остапенко, выбившая польку до этого, оказалась не готовой к такому противостоянию в дневной сессии. В полуфинале Коко была сильнее чешки Каролины Муховой, а в поединке за титул добыла волевую победу над Ариной Соболенко, у которой не оказалась плана «B», когда все пошло не по ее сценарию. После матча она выместила злость на своей ракетке и выбросила ее в мусор.

Une pensée émue pour la pauvre raquette d'Aryna Sabalenka, battue en finale de l'#USOpen par Coco Gauff 🙏 pic.twitter.com/WJmA2TSUtW — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 10, 2023

Чемпионка в новой редакции впервые поднимется в топ-3, финалистка дебютирует в статусе лидера рейтинга WTA.

Кроме разбитой ракетки Соболенко запомнилась еще одним неприятным моментом в полуфинале, где она выдала громкую матерную реплику в сторону своего бокса. Было бы очень странно услышать от Свёнтек на корте что-то вроде «kurwa, ja pierdole», а вот глядя на Арину даже «б****» в роли связующего элемента речи после после каждого слова не удивит.

Aryna Sabalenka is not happy at all after getting broken in the 2nd set.



Her coach gave her a new racquet and she tried to throw her other racquet back up to him 😂 pic.twitter.com/jZKieaCwPP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2023

Лучший матч

Третий круг

Сорана Кырстя [6] – Елена Рыбакина [4] – 6:3, 6:7(6), 6:4

Рыбакина не была в числе самых больших фавориток перед стартом соревнований, хотя место в рейтинге намекает на то, что она всегда готова к большим победам. Турнир для представительницы Казахстана начался сказочно, сначала она в одну калитку переиграла украинку Марту Костюк, после чего на матч с ней не вышла австралийка Айла Томлянович. В третьем раунде Рыбакина была явной фавориткой противостояния с Сораной Кырстей, но 33-летняя румынка доказала, что списывать со счетов ее еще рановато. Трехчасовой матч вышел интригующим и очень понравился болельщикам. Конечно же, Елена не сыграла на свой максимум, а двойная ошибка на первом же матчболе говорит о многом. Кырстя доказала, что это не было случайностью и в следующем раунде выбила еще и олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич, первый раз с 2009 года пробившись в 1/4 финала турнира Grand Slam. Дальше сил не хватило, Каролина Мухова разобрала румынку в двух сетах, хотя моментами казалось, что в этой встрече все еще может измениться.

Прорыв турнира – Пейтон Стернс

Имя Пейтон Стернс знакомо болельщикам тенниса. В этом году она провела солидный грунтовый сезон, сыграла в финале на соревнованиях WTA 250 в Боготе, выбила Остапенко с Ролан Гаррос. На домашней земле все американки вдвойне опаснее, что Стернс и подтвердила. У нее была неплохая сетка и благодаря победам над Викторией Томовой, Кларой Таусон и Кэти Бултер Пейтон впервые в карьере пробилась во вторую неделю мейджора.

На стадии 1/8 финала Стернс остановила чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Кстати, в этом матче из-за тяжелых мячей чешка получила травму. Следствием которой стало снятие Маркеты с парного разряда, где она играла вместе с Барборой Стрыцовой. Учитывая, что это был прощальный турнир для второй, ситуация получилась максимально неприятная. На матч 1/4 финала одиночного разряда Вондроушова все же вышла, но составить серьезную конкуренцию Мэдисон Киз не смогла.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс

Главные неудачницы – Мария Саккари, Ига Свёнтек, Мэдисон Киз

В этом году неудачниц было много. Восьмая ракетка мира Мария Саккари выбыла уже в первом раунде, проиграв испанке Ребекке Масаровой, почувствовав на корте запах каннабиса. Также в первом матче Саккари проиграла на Ролан Гаррос и на Уимблдоне, похоже на проблемы в плане психологии. Гречанка уже 100 недель подряд в первой десятке, но в последнее время ее преследуют неудачи.

Ига Свёнтек мощно стартовала, уничтожая соперниц в первых раундах. К сожалению для всех болельщиков польской теннисистки, она в четвертый раз подряд проиграла Алене Остапенко из Латвии. Свёнтек уже давно жаловалась на давление своего статуса и это не удивляет. 75 недель подряд в звании первой ракетки, когда от тебя ждут победы на каждом турнире – испытание не для обычных смертных. Рано или поздно потеря первого места должна была состояться. Главное, чтобы это помогло Иге найти путь к новым победам. Нам она в статусе первой ракетки мира очень по душе.

Мэдисон Киз в этом году могла брать титул. Финалистка 2017 года подошла к турниру в хорошей форме, а что самое главное – без особых травм. Новые мячи явно должны были помочь ультраатакующей игре Мэдисон стать еще более результативной, что и случилось. В третьем круге Киз обыграла схожую за стилем теннисистку Людмилу Самсонову, после чего невероятно уверенно отцепила третью сеяную Джессику Пегулу. После победы над Вондроушовой американка успешно начала полуфинал против Арины Соболенко, в котором подавала на победу. К сожалению для Мэдисон, в самый важный момент она дрогнула. Слезы на послематчевой пресс-конференции были из-за понимания того, что этот поединок должен был закончиться по-другому.

Любимица фортуны – Янина Викмайер

33-летняя бельгийка не смогла доиграть финал квалификации, но судьба подарила ей не только второй шанс в виде статуса лаки-лузера, но и соперницу из квалификации. Викмайер в первом круге сразились против 39-летний экс-второй ракетки мира Веры Звонаревой и обыграла ее. Далее на пути Янины стала Мэдисон Киз и фортуна уже была бессильна.

Наши

В основной сетке сыграли пять украинских теннисисток, которые прошли по рейтингу. Перед турниром ожидания были небольшие, на выходе получилось еще хуже.

Элина Свитолина начинала против Анны-Лены Фридзам из Германии, это было отличная разминка для первого раунда. Во втором матче соперница была серьезней и принципиальней. С Анастасией Павлюченковой Элина играла не один раз, были у нее и большие поражения в матчах с этой теннисистки, как, например, на AO-2017. К соревнованиям Свитолина походила на фоне травмы стопы и даже победа в этой встрече стала отличным достижением. Украинка проиграла первую партию, но смогла оформить камбэк.

В третьем раунде против Джессики Пегулы изначально шансов было не так много, но американка во втором сете отыграла гораздо ниже своих возможностей. До счета 2:2 в третьей партии на корте шла равная борьба, после чего Пегула заметно добавила и стало ясно, что Элине здесь ловить нечего. В итоге выступление нашей первой ракетки вышло таким, как и во всех прогнозах. Теперь главное хорошо восстановиться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Джессика Пегула

Ангелина Калинина никак не может вернуться на путь побед и больше одного матча на турнирах не выигрывает с мая. Жребий выдал ей в первом круге Сару Соррибес Тормо, которая аккурат перед мейджором выиграла титул на кортах Кливленда. Испанке удалось восстановиться и в двух близких сетах именно она праздновала победу, хотя возможность перевернуть ход встречи у украинки тоже была. В следующем раунде Соррибес Тормо проиграла Ван Сиюй. Кстати, китаянка впервые пробилась в топ-16 на мейджоре, остановила ее лишь Каролина Мухова.

Марта Костюк получила в соперницы по первому кругу Рыбакину и особых ожиданий от этого матча не было. Елена взяла убедительный реванш за поражения в Аделаиде и в полуфинале юниорского Australian Open 2017. Позже Марта призналась, что играла еще и простуженой. Кроме результата неприятно удивило то, что Костюк после матча пожелала Рыбакиной выиграть US Open. Понятно, что это было сказано на эмоциях после разгромного поражения, но не стоит забывать, что соперница – уроженка москвы, хоть и выступает под флагом Казахстана. Украинским болельщикам слышать такие реплики до боли неприятно.

В парном разряде Костюк в первом же матче в дуэте с Эленой-Габриэлой Русе переиграла Ангелину Калинину в тандеме с Ириной-Камелией Бегу. Костюк и Русе дошли до 1/8 финала, где проиграли третьим сеяным Гофф и Пегуле.

Леся Цуренко в отличие от Калининой и Костюк может записать себе в актив выступление в одиночном разряде. Цуренко в первом матче должна была сыграть против Бьянки Андрееску, но канадка снялась с турнира. В итоге Леся сразилась с победительницей квалификации Эльзой Жакемо, победив француженку в трех упорных сетах. Далее украинка вышла на одну из самых удобных для себя в прошлом представительниц топ-30 – Екатерину Александрову. Но та сейчас переживает хорошие времена, поэтому шансы были призрачными. Результат матча не удивил (1:6, 3:6), но все равно обидно. Тем более, что Александрова была уничтожена Вондроушовой в следующем раунде с похожим счетом.

Катерине Байндл вроде бы и повезло со жребием, но Анна Каролина Шмидлова также сейчас переживает лучшие моменты в карьере с 2015 года. Матч был равным, Катя могла проходить далее, но обидные ошибки в важные моменты этому помешали. Словачка дошла до третьего раунда, где уступила мощной китаянке Ван Сиюй.

Даяна Ястремская впервые в карьере стартовала на US Open в квалификации и была единственной из украинок, кто в этом году реально претендовал на выигрыш путевки в основную сетку. Перед стартом турнира она победила на соревнованиях WTA 125 в польских Козерках, это давало надежду. В отборочном турнире Даяна разобралась с Хизер Уотсон, после чего взяла реванш у Эжени Бушар за поражение в Мадриде. Кстати, не забыла украинка и о том, что канадка называла ее допингисткой, после матча в Нью-Йорке Ястремская демонстративно не пожала сопернице руку. Очень похоже на Даяну, она обид не забывает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева неудачно выступили в отборочном турнире, проиграв в первом раунде. Дарья не смогла защитить прошлогодний выход во второй круг основы, а для Юлии это был дебют на турнире.

Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко в этом сезоне не впечатляют. На US Open уже во втором раунде они проиграли «нейтральному» дуэту Элина Аванесян / Камилла Рахимова. В миксте пошуметь с поляком Яном Зелинским также не вышло – вылет в первом круге.



Надежда Киченок отлично начала выступление в парном женском разряде в дуэте с американкой Даниэль Коллинс. На старте был переигран один из сильнейших на данный момент тандемов Сторм Сандерс / Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия). Успех закрепить не удалось, во втором матче Киченок и Коллинс проиграли паре Татьяна Мария / Аранча Рус (Германия/Нидерланды). В миксте с аргентинцем Максимо Гонсалесом также ничего не получилось – вылет в первом раунде от Ены Сибахары и Мате Павича (Япония/Хорватия).

Одесситка Марина Заневская, которая с 2016 года защищала цвета Бельгии, сыграла на US Open прощальный матч. Ей выпало сразится в первом круге с Ариной Соболенко и результат был предсказуемым.

Мужской парный разряд. Финал

Раджив Рам / Джо Солсбери [3] – Рохан Бопанна / Мэттью Эбден [6] – 2:6, 6:3, 6:4.

Рам и Солсбери в третий раз подряд выиграли парный титул на американском мейджоре. Также они вместе выигрывали Australian Open 2020.

Женский парный разряд. Финал

Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф [16] – Лаура Зигемунд / Вера Звонарева [12] – 7:6(9), 6:3.

Для обеих теннисисток это первый трофей в женском парном разряде на турнирах Grand Slam. Ранее Дабровски дважды побеждала в миксте.

Микст. Финал

Анна Данилина / Харри Хелиоваара – Джессика Пегула / Остин Крайчек [1] – 6:3, 6:4.

Хелиоваара и Данилина впервые в карьере стали победителями турнира Grand Slam. В 2022 году Анна в паре с Беатрис Хаддад Майей уступила в финале Australian Open.