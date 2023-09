Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок

143-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису получился во многом прогнозируемым, но не без сюрпризов. В большинстве они были не всегда приятны для украинских болельщиков, но в целом для фанатов этого вида спорта было на что посмотреть.

Главным результатом проведения американского мейджора стало то, что в новой редакции мирового рейтинга сменятся первые ракетки мира во всех разрядах. Новак Джокович опередит Карлоса Алькараса, Арина Соболенко потеснит Игу Свёнтек, вместо Нила Скупски парный мужской рейтинг возглавит Остин Крайчек, Катерина Синякова уступит место Коко Гофф и Джессике Пегуле.

Новак Джокович [2] – Даниил Медведев [3] – 6:3, 7:6(5), 6:3

Перед стартом турнира мало кто сомневался в том, что титул разыграют Карлос Алькарас и Новак Джокович. Все же они выглядели на голову выше своих оппонентов, а Даниил Медведев, который в последние годы мог конкурировать с великими на харде, подходил к турниру не в лучшей форме. После жеребьевки стало ясно, что остановить Джоковича на пути в финал может только серьезная травма или форс-мажор на корте, шансы на это были небольшие. Новак пощекотал нервы своим болельщикам лишь в одном матче, отдав два первых сетах соотечественнику Ласло Дьере. За последние годы это стало привычной ситуацией для Джоковича. В 2021-м он отыгрался с 0:2 по сетам в финале Ролан Гаррос против Стефаноса Циципаса, в прошлом году совершил подобный камбэк в 1/4 финала Уимблдона против Янника Синнера. Всего в карьере серба теперь 7 побед с таким голливудским сценарием. До показателя Федерера осталось выиграть еще один такой матч.

Медведев в этот раз явно не чувствовал такого большого давления как раньше, и это ему, возможно, помогло. Уже в третьем круге он легко одолел набравшего серьезный ход аргентинца Себастьяна Баэса, после чего стало ясно, что победитель US Open 2021 здесь явно метит как минимум в полуфинал. Далее были победы над такими неплохими теннисистками, как Алекс де Минаур и Андрей Рублев, но их уровень явно не дотягивает до топ-4 на мейджорах (к примеру, Рублев проиграл 9 из 9 четвертьфиналов). В полуфинале Медведев в четырех сетах переиграл Алькараса, что удивило многих, самый ожидаемый финал не состоялся.

В матче за титул Джокович играл увереннее и кроме тай-брейка второго сета не возникало сомнений в его победе. Новак выиграл 24-й титул Grand Slam, три из которых в этом сезоне. Он оторвался на 2 титула от Надаля и на 4 – от Федерера. У женщин 24 титула выигрывала Маргарет Корт. В 36 лет и 111 дней серб стал самым возрастным победителем Открытого чемпионата США по теннису.

Из другого интересного стоит отметить, что после поражения от Майкла Ммо во втором круге карьеру завершил Джон Изнер. Он сыграл рекордное количество тай-брейков в истории – 829. Ассоциация профессионального пиклбола пригласила в свой вид спорта Джека Сока и Эжени Бушар. Похоже, что на этом они с теннисом уже закончили.

Второй круг

Доминик Штрикер [Q] – Стефанос Циципас [7] – 7:5, 6:7(2), 6:7(5), 7:6(6), 6:3

Циципас неудачно выступал на американских турнирах, но имел хорошую возможность наверстать упущенное на US Open. В прошлом году грек выбыл здесь в первом раунде и над ним не тяготела проблема защиты очков. Тем не менее, в Нью-Йорке у него снова ничего не вышло. На этот раз он не смог дойти даже до рекордного для себя третьего круга. Уже во втором раунде 21-летний Доминик Штрикер выдал против Циципаса эпичную 5-сетовую зарубу с тремя тай-брейками, в которой швейцарец оказался успешнее, хотя Стефанос и подавал на матч в четвертой партии. По истечение 4 часов и 10 минут Доминик отпраздновал первую в карьере победу над соперником из топ-10. Штрикер выиграл еще один пятысетовик против Бенджамена Бонзи, но в четвертом раунде ничего не смог противопоставить американцу Тейлору Фритцу.

В этом году сразу несколько молодых теннисистов отлично проявили себя на US Open. Дальше всех дошел 20-летний Бен Шелтон. Он уже привлек к себе внимание на Открытом чемпионате Австралии, где только в 1/4 финала был остановлен соотечественником Томми Полом, который практикует оставлять автографы на лбу и туалетной бумаге. В Нью-Йорке их встреча повторилась стадией ранее и Шелтон взял реванш. Также он обыграл Доминика Тима, Аслана Карацева, а в четвертьфинале остановил прошлогоднего полуфиналиста Фрэнсиса Тиафо. В полуфинале Шелтона поставил на место лишь Новак Джокович, который лучше всех в мире знает, как играть против теннисистов с подачей более 230 км/ч. У серба 13-0 в карьере против представителей США на US Open, более того, он ни разу не проигрывал им здесь больше одного сета. После завершения матча серб сымитировал фирменное празднование Шелтона, что было довольно странно, ведь Бен никогда не проявлял к нему неуважения. Американец вроде как не обиделся, заявив, что победитель может делать на корте все, что захочет. Самое интересное заключается в том, что Шелтон в этом сезоне суммарно выиграл 10 матчей на мейджорах и 7 матчей на всех остальных турнирах уровня ATP. С понедельника Бен будет в топ-20, хотя еще год назад был за пределами топ-150.

22-летний Ринки Хидзиката до этого сезона был известен больше как игрок на уровне ITF и челленджеров, но прогресс был постоянный. На Australian Open он впервые выиграл матч одиночного разряда, а в парном вобщем добыл титул в дуэте с Джейсоном Кублером. На US Open у Хидзикаты была хорошая сетка, сначала он обыграл Павла Котова, потом легко разобрался с Мартоном Фучовичем и впервые пробился во вторую неделю мейджора после победы над китайцем Чжаном Чжичженем. В 1/8 финала Хидзикату остановил Френсис Тиафо.

Маттео Арнальди только с этого сезона начал играть в основе турниров Grand Slam, во Франции ему даже удалось преодолеть стартовый раунд. На кортах Нью-Йорка 22-летний итальянец оказался сильнее Джейсона Кублера (отказ), Артура Фиса, а также Кэмерона Норри. Лишь в четвертом раунде Арнальди обыграл лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас.

Норвежский теннисист не смог защитить прошлогодний финал и опуститься на четыре позиции в мировом рейтинге. В Нью-Йорке уроженца Осло уже во втором круге остановил Чжан Чжичжень. Большего ожидали и от Хольгера Руне, который находился в этой же четверти турнирной сетки, но представитель Дании защищал всего третий раунд и вылет в первом же матче не сильно пошатнул его позиции. Чего нельзя сказать о его тренере – после завершения соревнований сотрудничество с Патриком Муратоглу было прекращено.

Борна Гойо начал борьбу в квалификации, а в основе по неплохой сетке также дошел до четвертого раунда. В первом раунде ему в соперники достался боливиец Уго Дельен. Во втором раунде мог быть Феликс Оже-Альяссим, но канадец проиграл Маккензи Макдональду. В третьем Борна мог сыграть против 20-й ракетки турнира Франсиско Черундоло, но тот проиграл чеху Иржи Веселы. Всех неожиданных победителей Борна обыграл сам и дошел до босса – в 1/8 финала его встретил Новак Джокович. Хорват не стал мальчиком для битья, но и особых шансов не наблюдалось. Серб выиграл за 2,5 часа в трех партиях.

В этом году два украинца были представлены в квалификации. Виталий Сачко и Алексей Крутых дебютировали на американском мейджоре с поражений, но даже их присутствие здесь не может не радовать. Виталий сейчас проводит один из лучших отрезков за последнее время и постоянно прогрессирует, а у Алексея наметился спад. С середины июня он не выигрывает матчей.

Коко Гофф [6] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 6:3, 6:2

19-летняя американка подошла к турниру в невероятной форме, выиграв турниры в Вашингтоне и Цинциннати. Именно во время американской серии впервые чувствовалось, что Гофф стала целостной теннисисткой, практически без уязвимых мест. За последнее время она улучшила не только защитные навыки и стала лучше в движении, но и добавила в игровом интеллекте. Сейчас это уже теннисистка, которая может вносить серьезные коррективы в свою игру во время поединка, ранее такое за ней наблюдалось нечасто.

В целом, вряд ли титул Коко стал для кого-то неожиданностью. Ей уже давно предрекали славу сестер Уильямс, в 2019-м она дошла до четвертого круга Уимблдона и стало ясно, что большие победы не обойдут ее стороной. С того времени она играла в финале Ролан Гаррос и часто показывала высокие результаты на мейджорах. На этот раз все сошлось воедино и американка впервые подняла титул над головой. Гофф стала первой американской тинейджеркой с 1999 года (после Серены Уильямс в Нью-Йорке), кто смог выиграть турнир Grand Slam в одиночном разряде.

Путь в финал для Коко был не из простых. В первом раунде она отдала сет немке Лауре Зигемунд, после чего разобралась с 16-летней Миррой Андреевой. Далее были трехсетовые победы над Элизе Мертенс и Каролин Возняцки с полным доминированием в финальной партии. В 1/4 финала не состоялась встреча против первой ракетки мира Иги Свёнтек, а Алена Остапенко, выбившая польку до этого, оказалась не готовой к такому противостоянию в дневной сессии. В полуфинале Коко была сильнее чешки Каролины Муховой, а в поединке за титул добыла волевую победу над Ариной Соболенко, у которой не оказалась плана «B», когда все пошло не по ее сценарию. После матча она выместила злость на своей ракетке и выбросила ее в мусор.

Чемпионка в новой редакции впервые поднимется в топ-3, финалистка дебютирует в статусе лидера рейтинга WTA.

Кроме разбитой ракетки Соболенко запомнилась еще одним неприятным моментом в полуфинале, где она выдала громкую матерную реплику в сторону своего бокса. Было бы очень странно услышать от Свёнтек на корте что-то вроде «kurwa, ja pierdole», а вот глядя на Арину даже «б****» в роли связующего элемента речи после после каждого слова не удивит.

Aryna Sabalenka is not happy at all after getting broken in the 2nd set.



Her coach gave her a new racquet and she tried to throw her other racquet back up to him 😂 pic.twitter.com/jZKieaCwPP