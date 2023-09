Карло АНЧЕЛОТТИ: «Желаю Алонсо, Раулю и Арбелоа когда-то возглавить Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о новом тренере мадридского клуба:

«Я тренировал Хаби Алонсо. Сейчас он отлично работает в «Байере». Хаби очень хорошо понимает игру, поэтому он очень хороший тренер.

Я желаю Хаби Алонсо, Раулю, Альваро Арбелоа когда-нибудь возглавить «Реал». Я люблю их всех.

Все знают, что я счастлив в Мадриде, но сейчас это не важно. Мы будем разговаривать в будущем, время придет».

Действующее соглашение 64-летнего специалиста с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. По слухам, она не будет продолжена.

