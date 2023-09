Серхио РЕГИЛОН: «Тен Хаг хотел, чтобы я пришел, а я хотел прийти»

Испанский новичок «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилон рассказал, почему его аренда в клуб стала возможной:

«Эрик тен Хаг хотел, чтобы я пришел, я тоже хотел прийти сюда. Это решение было для меня легким. Мы разговаривали с ним о том, чего он ожидает от левого защитника. У нас с ним одинаковое видение футбола. Он предпочитает игроков, тяжело работающих на тренировках, и мне это нравится».

Напомним, переход Серхио Регилона из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды произошел в последний день летнего трансферного окна.

Sergio Reguilón: “Ten Hag wanted me to come and I also wanted to come here. It was very easy”. 🔴🇪🇸 #MUFC



“We talked about what he expected from his left back. We share the same philosophy.



“He likes workers hardworking and I like to work hard”. pic.twitter.com/V5jEhDnyD0