Серхио РЕГИЛОН: «Тен Хаг хотел, чтобы я пришел, а я хотел прийти»
Игрок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свою аренду
Испанский новичок «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилон рассказал, почему его аренда в клуб стала возможной:
«Эрик тен Хаг хотел, чтобы я пришел, я тоже хотел прийти сюда. Это решение было для меня легким. Мы разговаривали с ним о том, чего он ожидает от левого защитника. У нас с ним одинаковое видение футбола. Он предпочитает игроков, тяжело работающих на тренировках, и мне это нравится».
Напомним, переход Серхио Регилона из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды произошел в последний день летнего трансферного окна.
Sergio Reguilón: “Ten Hag wanted me to come and I also wanted to come here. It was very easy”. 🔴🇪🇸 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023
“We talked about what he expected from his left back. We share the same philosophy.
“He likes workers hardworking and I like to work hard”. pic.twitter.com/V5jEhDnyD0
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