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  4. Серхио РЕГИЛОН: «Тен Хаг хотел, чтобы я пришел, а я хотел прийти»
Англия
26 сентября 2023, 13:25 | Обновлено 26 сентября 2023, 13:26
263
0

Серхио РЕГИЛОН: «Тен Хаг хотел, чтобы я пришел, а я хотел прийти»

Игрок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свою аренду

26 сентября 2023, 13:25 | Обновлено 26 сентября 2023, 13:26
263
0
Серхио РЕГИЛОН: «Тен Хаг хотел, чтобы я пришел, а я хотел прийти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Регилон

Испанский новичок «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилон рассказал, почему его аренда в клуб стала возможной:

«Эрик тен Хаг хотел, чтобы я пришел, я тоже хотел прийти сюда. Это решение было для меня легким. Мы разговаривали с ним о том, чего он ожидает от левого защитника. У нас с ним одинаковое видение футбола. Он предпочитает игроков, тяжело работающих на тренировках, и мне это нравится».

Напомним, переход Серхио Регилона из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды произошел в последний день летнего трансферного окна.

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Серхио Регилон Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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