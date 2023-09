Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла парный трофей на хардовом турнире WTA 250 в Осаке (Япония).

В финале соревнований украинка и ее напарница Анна-Лена Фридзам (Германия) обыграли тандем Анна Калинская / Юлия Путинцева (Казахстан) в двух сетах за 1 час и 34 минуты.

WTA 250 Осака. Пары. Хард. Финал

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Анна Калинская / Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6 (7:3), 6:3

Для Киченок это первый трофей в 2023 году и 9-й в карьере. Вместе с Фридзам Киченок провела 3 общий финал.

Немка завоевала 4-й парный титул.

В LIVE-рейтинге WTA в парном разряде Надежда Киченок находится на 45-й позиции.

После завершения встречи украинка не пожала руку россиянке Анне Калинской, но Юлию Путинцеву поблагодарила за игру.

ВИДЕО. Киченок не пожала руку россиянке после триумфа на турнире в Осаке

That championship chemistry 🏆



Anna-Lena Friedsam & Nadiia Kichenok capture their first doubles title as a team, defeating Kalinskaya/Putintseva 7-6(3), 6-3 in Osaka!#KinoshitaJOTennis pic.twitter.com/LljzqHzaAE