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WTA
16 сентября 2023, 13:41 | Обновлено 16 сентября 2023, 14:01
427
0

Киченок и Фридзам стали чемпионками турнира в Японии

Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам в финале обыграли Анну Калинскую и Юлию Путинцеву

16 сентября 2023, 13:41 | Обновлено 16 сентября 2023, 14:01
427
0
Киченок и Фридзам стали чемпионками турнира в Японии
Instagram. Надежда Киченок

Третья ракетка Украины в парном разряде Надежда Киченок и ее немецкая напарница Анна-Лена Фридзам стали чемпионками турнира WTA 250 в японской Осаке в парном разряде.

В финале украинско-немецкая пара обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана и Анну Калинскую. Первый сет завершился тай-брейком, где Киченок и Фридзам отдали только три розыгрыша, а вторую партию украинка и немка выиграли, не доводя до тай-брейка.

Для Надежды Киченок чемпионский титул в Осаке стал первым в нынешнем сезоне и девятым в карьере в WTA.

WTA 250, Japan Open Tennis Championships 2023, Осака, Япония, хард

Финал

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Анна Калинская / Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6 (7:3), 6:3.

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WTA Осака Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам Юлия Путинцева Анна Калинская теннис трофеи украинцев в теннисе
Источник Sport.ua
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