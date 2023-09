Киченок и Фридзам стали чемпионками турнира в Японии

Третья ракетка Украины в парном разряде Надежда Киченок и ее немецкая напарница Анна-Лена Фридзам стали чемпионками турнира WTA 250 в японской Осаке в парном разряде.

В финале украинско-немецкая пара обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана и Анну Калинскую. Первый сет завершился тай-брейком, где Киченок и Фридзам отдали только три розыгрыша, а вторую партию украинка и немка выиграли, не доводя до тай-брейка.

Для Надежды Киченок чемпионский титул в Осаке стал первым в нынешнем сезоне и девятым в карьере в WTA.

WTA 250, Japan Open Tennis Championships 2023, Осака, Япония, хард

Финал

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Анна Калинская / Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6 (7:3), 6:3.

